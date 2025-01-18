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Posted 18 января, 06:30

Published 18 января, 06:30

Modified 18 января, 06:32

Updated 18 января, 06:32

Купель в Нижнем Тагиле не вошла в перечень Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выяснил, какие места Свердловской области безопасны для купания

18 января 2025, 06:30
Фото: 1MI.

Купель в Нижнем Тагиле не вошла в перечень Роспотребнадзора

Роспотребнадзор проверил качество воды в местах крещенских купаний в Свердловской области и сообщил, какие из них будут безопасными. Нижний Тагил в перечень не вошел.

Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил о соответствии воды гигиеническим нормам в ряде мест региона, где планируется проведение крещенских купаний. Чтобы это выяснить, проводятся комплексные лабораторные исследования проб воды из предполагаемых мест купания.

В перечень включены следующие локации:

В городе Алапаевске — река Нейва и городской пруд; в МО Алапаевском — реки Синячиха, Федосиха, Ница и Нейва; в Карпинском ГО — Известковый карьер; в Североуральском ГО — Колонгинское водохранилище; в Талицком ГО — Ургинский пруд.

Также безопасными признаны места для купания в Екатеринбурге, Красноуфимске, Артинском, Кушвинском, Богдановическом городских округах, а также в муниципальных образованиях Красноуфимский округ, Ирбит и Полевской городской округ.

Нижний Тагил в список Роспотребнадзора не вошел.

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