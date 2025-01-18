Роспотребнадзор выяснил, какие места Свердловской области безопасны для купания

Posted 18 января, 06:30
Published 18 января, 06:30
Modified 18 января, 06:32
Updated 18 января, 06:32
Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил о соответствии воды гигиеническим нормам в ряде мест региона, где планируется проведение крещенских купаний. Чтобы это выяснить, проводятся комплексные лабораторные исследования проб воды из предполагаемых мест купания.
В перечень включены следующие локации:
В городе Алапаевске — река Нейва и городской пруд; в МО Алапаевском — реки Синячиха, Федосиха, Ница и Нейва; в Карпинском ГО — Известковый карьер; в Североуральском ГО — Колонгинское водохранилище; в Талицком ГО — Ургинский пруд.
Также безопасными признаны места для купания в Екатеринбурге, Красноуфимске, Артинском, Кушвинском, Богдановическом городских округах, а также в муниципальных образованиях Красноуфимский округ, Ирбит и Полевской городской округ.
Нижний Тагил в список Роспотребнадзора не вошел.