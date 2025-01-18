Стала известна дата освящения Невьянской купели для крещения

Posted 18 января, 13:01
Published 18 января, 13:01
Modified 18 января, 13:03
Updated 18 января, 13:03
В преддверии одного из самых значимых православных праздников — Крещения Господня — жители Невьянска готовятся к традиционному обряду освящения воды. 19 января в полдень на Невьянском пруду возле станции «Маяк» состоится торжественное мероприятие, сообщается в сообществе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».
Эта традиция уходит корнями в глубокую древность и символизирует очищение души и тела через погружение в ледяную воду. Каждый год тысячи верующих собираются вместе, чтобы окунуться в крещенскую прорубь и получить благословение от священнослужителей.
Для тех, кто не готов к экстремальному холоду, но хочет стать частью этого события, будет организована специальная зона для наблюдения за обрядом.