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Posted 18 января, 13:01

Published 18 января, 13:01

Modified 18 января, 13:03

Updated 18 января, 13:03

Стала известна дата освящения Невьянской купели для крещения

Стала известна дата освящения Невьянской купели для крещения

18 января 2025, 13:01
Фото: 1MI.
Освящение крещенской купели в Невьянске пройдет 19 января на Невьянском пруду возле станции «Маяк» в 12:00.

В преддверии одного из самых значимых православных праздников — Крещения Господня — жители Невьянска готовятся к традиционному обряду освящения воды. 19 января в полдень на Невьянском пруду возле станции «Маяк» состоится торжественное мероприятие, сообщается в сообществе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».

Эта традиция уходит корнями в глубокую древность и символизирует очищение души и тела через погружение в ледяную воду. Каждый год тысячи верующих собираются вместе, чтобы окунуться в крещенскую прорубь и получить благословение от священнослужителей.

Для тех, кто не готов к экстремальному холоду, но хочет стать частью этого события, будет организована специальная зона для наблюдения за обрядом.

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