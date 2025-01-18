«Умеют праздник устроить»: жители Невьянска жалуются на внезапное отключение воды

Posted 18 января, 15:33
Published 18 января, 15:33
Modified 18 января, 15:35
Updated 18 января, 15:35
Житель Невьянска жалуются на резкое отключение воды по всему городу. По их словам без водоснабжения остались улицы: Максима-Горького, Чапаева, Ленина, Малышева, Космонавтов, Мартемьянова. Кроме того, у некоторых людей отключилось и отопление, сообщает «Инцидент Невьянск».
Судя по тому, что никого не предупредили об отключении, причиной стала авария. Такую версию озвучила аварийная служба местной жительнице по телефону.
Авария по всему городу. Причину и сроки устранения никто не знает. Специалисты работают. Такой ответ дал оператор аварийной службы г. Невьянск, — сообщает местная жительница Ксения.
Одна из жительниц Невьянска отмечает, что подобное происходит уже второй год.
Второй год подряд город остается без воды и отопления зимой! И самое главное, что за это никто не несет ответственности, — рассказывает Вероника из Невьянска.
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