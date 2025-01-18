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Posted 18 января, 15:33

Published 18 января, 15:33

Modified 18 января, 15:35

Updated 18 января, 15:35

Жители Невьянска остались без воды и тепла в Крещенское купание

«Умеют праздник устроить»: жители Невьянска жалуются на внезапное отключение воды

18 января 2025, 15:33
Фото: 1MI.

Жители Невьянска остались без воды и тепла в Крещенское купание

Жители Невьянска массово жалуются на отключение водоснабжения и тепла. В аварийной службе сообщают об аварии, но когда ее устранят — неизвестно.

Житель Невьянска жалуются на резкое отключение воды по всему городу. По их словам без водоснабжения остались улицы: Максима-Горького, Чапаева, Ленина, Малышева, Космонавтов, Мартемьянова. Кроме того, у некоторых людей отключилось и отопление, сообщает «Инцидент Невьянск».

Судя по тому, что никого не предупредили об отключении, причиной стала авария. Такую версию озвучила аварийная служба местной жительнице по телефону.

Авария по всему городу. Причину и сроки устранения никто не знает. Специалисты работают. Такой ответ дал оператор аварийной службы г. Невьянск, — сообщает местная жительница Ксения.

Одна из жительниц Невьянска отмечает, что подобное происходит уже второй год.

Второй год подряд город остается без воды и отопления зимой! И самое главное, что за это никто не несет ответственности, — рассказывает Вероника из Невьянска.

Ранее жители поселка Кольцово в Екатеринбурге остались без тепла и горячей воды.

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