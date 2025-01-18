«Умеют праздник устроить»: жители Невьянска жалуются на внезапное отключение воды

Житель Невьянска жалуются на резкое отключение воды по всему городу. По их словам без водоснабжения остались улицы: Максима-Горького, Чапаева, Ленина, Малышева, Космонавтов, Мартемьянова. Кроме того, у некоторых людей отключилось и отопление, сообщает «Инцидент Невьянск».