В Екатеринбурге закрывают ледовый городок ради альпинистов и художников

Posted 18 января, 08:07
Published 18 января, 08:07
Modified 18 января, 08:09
Updated 18 января, 08:09
В Екатеринбурге 19 января закроют ледовый городок, который находится в Историческом сквере. Это связано с проведением мероприятия под названием «Ледовый штурм». В рамках этого события состоится первенство по альпинизму, сообщает URA.RU.
Также 18 января в том же сквере в Екатеринбурге проходит мероприятие под названием «Ледовое граффити». В рамках этого события дети вместе с художниками будут создавать рисунки на льду с помощью гуаши и баллончиков.
Ранее аномальное тепло вынудило приостановить работу горок в Екатеринбурге.