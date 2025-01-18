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Posted 18 января, 08:07

Published 18 января, 08:07

Modified 18 января, 08:09

Updated 18 января, 08:09

В Екатеринбурге закрывают ледовый городок ради альпинистов и художников

В Екатеринбурге закрывают ледовый городок ради альпинистов и художников

18 января 2025, 08:07
Фото: 1MI.
18 января в столице Среднего Урала в Историческом сквере пройдет «Ледовое граффити», а 19 января «Ледовый штурм». В связи с этим ледовый городок приостановит свою работу.

В Екатеринбурге 19 января закроют ледовый городок, который находится в Историческом сквере. Это связано с проведением мероприятия под названием «Ледовый штурм». В рамках этого события состоится первенство по альпинизму, сообщает URA.RU.

Также 18 января в том же сквере в Екатеринбурге проходит мероприятие под названием «Ледовое граффити». В рамках этого события дети вместе с художниками будут создавать рисунки на льду с помощью гуаши и баллончиков.

Ранее аномальное тепло вынудило приостановить работу горок в Екатеринбурге.

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