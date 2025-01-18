В Свердловской области отключат телевидение и радио

Posted 18 января, 14:09
Published 18 января, 14:09
Modified 18 января, 14:11
Updated 18 января, 14:11
Жители столицы Среднего Урала, Первоуральска и Нижнего Тагила вскоре столкнутся с временным отключением цифрового эфирного телевидения. Это произойдет 20 января с 8:00 до 17:00 в Екатеринбурге и Первоуральске, а также 23 января в Нижнем Тагиле. Эти меры связаны с проведением профилактических и плановых технических мероприятий, направленных на улучшение качества вещания, сообщает «КП-Екатеринбург».
Важно подчеркнуть, что в случае неблагоприятных погодных условий некоторые запланированные события могут быть перенесены или вовсе отменены. Чтобы быть в курсе возможных изменений, необходимо регулярно проверять информацию на официальных источниках.
Ранее по всей России произошел масштабный сбой в работе интернета.