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Posted 18 января, 14:09

Published 18 января, 14:09

Modified 18 января, 14:11

Updated 18 января, 14:11

В ряде населенных пунктов Свердловской области отключат телевидение и радио

В Свердловской области отключат телевидение и радио

18 января 2025, 14:09
Фото: 1MI.

В ряде населенных пунктов Свердловской области отключат телевидение и радио

23 января в Нижнем Тагиле будет отключено телевидение и радио из-за технических работ. Также 20 января с 8:00 до 17:00 будет отключение в Екатеринбурге и Первоуральске.

Жители столицы Среднего Урала, Первоуральска и Нижнего Тагила вскоре столкнутся с временным отключением цифрового эфирного телевидения. Это произойдет 20 января с 8:00 до 17:00 в Екатеринбурге и Первоуральске, а также 23 января в Нижнем Тагиле. Эти меры связаны с проведением профилактических и плановых технических мероприятий, направленных на улучшение качества вещания, сообщает «КП-Екатеринбург».

Важно подчеркнуть, что в случае неблагоприятных погодных условий некоторые запланированные события могут быть перенесены или вовсе отменены. Чтобы быть в курсе возможных изменений, необходимо регулярно проверять информацию на официальных источниках.

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