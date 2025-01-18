В Свердловской области отключат телевидение и радио

Жители столицы Среднего Урала, Первоуральска и Нижнего Тагила вскоре столкнутся с временным отключением цифрового эфирного телевидения. Это произойдет 20 января с 8:00 до 17:00 в Екатеринбурге и Первоуральске, а также 23 января в Нижнем Тагиле. Эти меры связаны с проведением профилактических и плановых технических мероприятий, направленных на улучшение качества вещания, сообщает «КП-Екатеринбург».