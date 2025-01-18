Жадность или курс доллара: в екатеринбургских кофейнях подорожали напитки

Posted 18 января, 06:36
Published 18 января, 06:36
Modified 18 января, 06:38
Updated 18 января, 06:38
В Екатеринбурге наблюдается рост стоимости кофе в некоторых заведениях, предлагающих бодрящий напиток «с собой». Так, например, капучино стал дороже на 30 рублей всего за месяц, хотя специалисты говорят, что на рынке нет предпосылок для увеличения стоимости.
Директор коммерческого отдела «Жизньмарта» сообщила, что повысить цены пришлось из-за цены на зерно, которое везут из Бразилии. Здесь также играет роль курс доллара. Торговая сеть до последнего не увеличивала стоимость кофейных напитков, сообщает E1.RU.
Основатель сети Duo утверждает, что повышение цен на кофе в других заведениях — это лишь жадность его владельцев. Сеть магазинов чая и кофе «Кантата» также не видит причин для роста цены, если только частично.
Ранее выяснилось, что в Свердловской области на 20% подорожали за год овощи и фрукты.