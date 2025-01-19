13-летний мальчик получил сотрясение мозга в аквапарке Екатеринбурга

Posted 19 января, 11:32
Published 19 января, 11:32
Modified 19 января, 11:34
Updated 19 января, 11:34
Инцидент произошел летом 2024 года, когда ребенок поехал в аквапарк со своим классом. Мальчик вместе со своим другом раскачивал на горке ватрушку, чтобы скатиться, но случайно из нее выпал.
В итоге он три раза ударился головой и получил сотрясение мозга. Три недели, проведенные на больничном сказались на его успеваемости в школе. Сын, по словам матери, вместо пятерок и четверок стал получать неудовлетворительные оценки.
Руководство «Лимпопо» не захотело компенсировать причиненный моральный вред, поэтому родители мальчика обратились в суд, пишет 74.ру. Дело направлено в суд.
Напомним, что в Екатеринбурге школьник сломал позвоночник, катаясь на необорудованной горке.