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Posted 19 января, 11:32

Published 19 января, 11:32

Modified 19 января, 11:34

Updated 19 января, 11:34

13-летний мальчик получил сотрясение мозга в аквапарке Екатеринбурга

13-летний мальчик получил сотрясение мозга в аквапарке Екатеринбурга

19 января 2025, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.
Миллион рублей компенсации требуют родители 13-летнего школьника из Челябинской области за травмирование сына в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел летом 2024 года, когда ребенок поехал в аквапарк со своим классом. Мальчик вместе со своим другом раскачивал на горке ватрушку, чтобы скатиться, но случайно из нее выпал.

В итоге он три раза ударился головой и получил сотрясение мозга. Три недели, проведенные на больничном сказались на его успеваемости в школе. Сын, по словам матери, вместо пятерок и четверок стал получать неудовлетворительные оценки.

Руководство «Лимпопо» не захотело компенсировать причиненный моральный вред, поэтому родители мальчика обратились в суд, пишет 74.ру. Дело направлено в суд.

Напомним, что в Екатеринбурге школьник сломал позвоночник, катаясь на необорудованной горке.

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