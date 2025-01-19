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Posted 19 января, 06:01

Published 19 января, 06:01

Modified 19 января, 06:03

Updated 19 января, 06:03

2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем Тагиле

2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем Тагиле

19 января 2025, 06:01
Фото: 1MI.
Маленький тагильчанин решил потрогать световую инсталляцию и получил разряд тока. Обстоятельства произошедшего уточняет СУ СК России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле 2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в центре города, где сейчас располагаются новогодние украшения, созданные из гирлянд. Маленький тагильчанин решил потрогать световую инсталляцию и получил разряд тока. Сейчас ребенок в порядке, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Случившимся заинтересовался СУ СК РФ пл Свердловской области. Следственный комитет проведет проверку, чтобы понять что именно произошло и каким образом оценить инцидент с точки зрения права.

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