2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Posted 19 января, 06:01
Published 19 января, 06:01
Modified 19 января, 06:03
Updated 19 января, 06:03
В Нижнем Тагиле 2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в центре города, где сейчас располагаются новогодние украшения, созданные из гирлянд. Маленький тагильчанин решил потрогать световую инсталляцию и получил разряд тока. Сейчас ребенок в порядке, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Случившимся заинтересовался СУ СК РФ пл Свердловской области. Следственный комитет проведет проверку, чтобы понять что именно произошло и каким образом оценить инцидент с точки зрения права.
Ранее в Богдановиче девочка в детском саду сломала зубы и получила сотрясение мозга.