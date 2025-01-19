2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в центре города, где сейчас располагаются новогодние украшения, созданные из гирлянд. Маленький тагильчанин решил потрогать световую инсталляцию и получил разряд тока. Сейчас ребенок в порядке, сообщает СУ СК России по Свердловской области.