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Posted 19 января, 09:04

Published 19 января, 09:04

Modified 19 января, 09:06

Updated 19 января, 09:06

Эквадорцу стало плохо во время окунания в ледяную купель в Екатеринбурге

Эквадорцу стало плохо во время окунания в ледяную купель в Екатеринбурге

19 января 2025, 09:04
Фото: 4 канал.
Студенту из Южной Америки стало плохо во время купания в Крещенской купели под Екатеринбургом.

В Екатеринбурге, как и по всей России, отмечается праздник Крещения Господня, во время которого тысячи людей совершают погружение в ледяную воду. На озере Шарташ, которое находится рядом с Екатеринбургом, выстроились огромные очереди из желающих окунуться в купель, сообщает «КП-Екатеринбург».

Видео: 4 канал.

Среди таких оказался студент из Эквадора. Он вслед за уральцами погрузился в ледяную воду, но оказался не таким стойким перед русскими холодами, как местные жители. Эквадорцу стало плохо после окунания, работники службы спасения под руки выводили его из воды.

Ранее врач рассказал о рисках купания в ледяной воде.

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