Эквадорцу стало плохо во время окунания в ледяную купель в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, как и по всей России, отмечается праздник Крещения Господня, во время которого тысячи людей совершают погружение в ледяную воду. На озере Шарташ, которое находится рядом с Екатеринбургом, выстроились огромные очереди из желающих окунуться в купель, сообщает «КП-Екатеринбург».