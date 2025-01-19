Эквадорцу стало плохо во время окунания в ледяную купель в Екатеринбурге

Posted 19 января, 09:04
Published 19 января, 09:04
Modified 19 января, 09:06
Updated 19 января, 09:06
В Екатеринбурге, как и по всей России, отмечается праздник Крещения Господня, во время которого тысячи людей совершают погружение в ледяную воду. На озере Шарташ, которое находится рядом с Екатеринбургом, выстроились огромные очереди из желающих окунуться в купель, сообщает «КП-Екатеринбург».
Среди таких оказался студент из Эквадора. Он вслед за уральцами погрузился в ледяную воду, но оказался не таким стойким перед русскими холодами, как местные жители. Эквадорцу стало плохо после окунания, работники службы спасения под руки выводили его из воды.
Ранее врач рассказал о рисках купания в ледяной воде.