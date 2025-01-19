Крещенские купания в Тагиле, удар током, отключение телевидения и похолодание

Posted 19 января, 17:11
Published 19 января, 17:11
Modified 19 января, 19:47
Updated 19 января, 19:47
В Крещение Господне в Нижнем Тагиле прошли традиционные купания. Несмотря на небезопасную ледовую обстановку, поток желающих окунуться в ледяную воду не иссякал. Корреспондент TagilCity.ru побывал на месте событий и пообщался с верующими.
Двухлетний ребенок, которого ударило током на Театральной площади, пострадал по вине вандалов — они оборвали гирлянду на световой инсталляции. После этого специалисты тщательно обследовали все фигуры, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
23 января тагильчанам придется оторваться от голубых экранов — в этот день в городе из-за профилактических работ отключат телевидение. Ранее отдыхать от просмотра любимых сериалов и передач будут жители Екатеринбурга и Первоуральска.
Режим повышенной готовности был введен в Нижнем Тагиле из-за недобросовестных владельцев лесопилки на улице Индустриальной, которые постоянно устраивают пожары. У местных властей пока не получается приструнить предпринимателей, сжигающих отходы на незаконно захваченной земле.
В Нижний Тагил с небольшим запозданием придут Крещенские морозы. Похолодает до — 20 градусов. Морозы будут сопровождаться небольшими осадками и и ветром с порывами до 10 м/с.