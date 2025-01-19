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Posted 19 января, 17:11

Published 19 января, 17:11

Modified 19 января, 19:47

Updated 19 января, 19:47

Крещенские купания в Тагиле, удар током, отключение телевидения и похолодание

Крещенские купания в Тагиле, удар током, отключение телевидения и похолодание

19 января 2025, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле прошли Крещенские купания. Ребенка ударило током из-за вандалов. В городе отключат телевидение. Режим повышенной готовности введут в Тагиле из-за постоянных пожаров на лесопилке. На Урал надвигается похолодание.

В Крещение Господне в Нижнем Тагиле прошли традиционные купания. Несмотря на небезопасную ледовую обстановку, поток желающих окунуться в ледяную воду не иссякал. Корреспондент TagilCity.ru побывал на месте событий и пообщался с верующими.

Крещенские купания в Нижнем Тагиле. Репортаж с главной городской проруби
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Двухлетний ребенок, которого ударило током на Театральной площади, пострадал по вине вандалов — они оборвали гирлянду на световой инсталляции. После этого специалисты тщательно обследовали все фигуры, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле
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23 января тагильчанам придется оторваться от голубых экранов — в этот день в городе из-за профилактических работ отключат телевидение. Ранее отдыхать от просмотра любимых сериалов и передач будут жители Екатеринбурга и Первоуральска.

В Свердловской области отключат телевидение и радио
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Режим повышенной готовности был введен в Нижнем Тагиле из-за недобросовестных владельцев лесопилки на улице Индустриальной, которые постоянно устраивают пожары. У местных властей пока не получается приструнить предпринимателей, сжигающих отходы на незаконно захваченной земле.

В Нижнем Тагиле ввели режим повышенной готовности после пожара на лесопилке
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В Нижний Тагил с небольшим запозданием придут Крещенские морозы. Похолодает до — 20 градусов. Морозы будут сопровождаться небольшими осадками и и ветром с порывами до 10 м/с.

Резкое похолодание до -21 градуса надвигается на Нижний Тагил
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