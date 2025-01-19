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Posted 19 января, 10:27

Published 19 января, 10:27

Modified 19 января, 10:29

Updated 19 января, 10:29

Легендарный врач и ученый Виктор Борзунов скончался в Екатеринбурге

Легендарный врач и ученый Виктор Борзунов скончался в Екатеринбурге

19 января 2025, 10:27
Фото: 1MI.
18 января 2025 года на 91-м году жизни скончался Виктор Борзунов. Свердловчанин был известным ученым и врачом, который 20 лет являлся руководителем кафедры УГМУ.

Виктор Борзунов занимался исследованиями инфекционных заболеваний, например, таких, как туберкулез и ВИЧ. Профессор был автором сотен научных работ и кандидатских диссертаций. Также ученый получил нескольких патентов на различные изобретения, пишет Ура.Ру.

Напомним, что в Нижнем Тагиле простились с Николаем Яковенко, который являлся почетным работником Уралвагонзавода и проработал на предприятии более 50 лет.

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