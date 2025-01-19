Легендарный врач и ученый Виктор Борзунов скончался в Екатеринбурге

Posted 19 января, 10:27
Published 19 января, 10:27
Modified 19 января, 10:29
Updated 19 января, 10:29
Виктор Борзунов занимался исследованиями инфекционных заболеваний, например, таких, как туберкулез и ВИЧ. Профессор был автором сотен научных работ и кандидатских диссертаций. Также ученый получил нескольких патентов на различные изобретения, пишет Ура.Ру.
Напомним, что в Нижнем Тагиле простились с Николаем Яковенко, который являлся почетным работником Уралвагонзавода и проработал на предприятии более 50 лет.