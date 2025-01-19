Попытались сжечь в гаражах: молодые люди убили незнакомца в Реже

Подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались местные жители 2003 и 2004 годов рождения. Выяснилось, что около 5 утра пьяные молодые люди из-за оскорбления напали с ножом на незнакомого человека. Затем преступники оттащили жертву к гаражам и избили. У мужчины забрали телефон и карту банка.