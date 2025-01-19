Попытались сжечь в гаражах: молодые люди убили незнакомца в Реже

Posted 19 января, 12:51
Published 19 января, 12:51
Modified 19 января, 12:53
Updated 19 января, 12:53
Бездыханное тело обнаружили у гаража случайные прохожие утром 18 января. У мужчины 1983 года рождения были раны на голове, а также следы обугливания от огня. На место выезжали криминалисты Следственного комитета, которые назначили различные экспертизы, сообщили в ведомстве.
Подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались местные жители 2003 и 2004 годов рождения. Выяснилось, что около 5 утра пьяные молодые люди из-за оскорбления напали с ножом на незнакомого человека. Затем преступники оттащили жертву к гаражам и избили. У мужчины забрали телефон и карту банка.
Далее сообщники забросали потерпевшего досками и подожгли, а затем скрылись с места происшествия, — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, что в Нижнем Тагиле был осужден преступник, который совершил двойное убийство 27 лет назад.