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Posted 19 января, 12:51

Published 19 января, 12:51

Modified 19 января, 12:53

Updated 19 января, 12:53

СУ СКР России по Свердловской области

Попытались сжечь в гаражах: молодые люди убили незнакомца в Реже

19 января 2025, 12:51

Двое молодых людей убили и пытались сжечь незнакомца в Реже

Двое молодых людей в ходе конфликта убили незнакомого человека в Реже, а затем попытались сжечь его тело в гаражах. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Бездыханное тело обнаружили у гаража случайные прохожие утром 18 января. У мужчины 1983 года рождения были раны на голове, а также следы обугливания от огня. На место выезжали криминалисты Следственного комитета, которые назначили различные экспертизы, сообщили в ведомстве.

Подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались местные жители 2003 и 2004 годов рождения. Выяснилось, что около 5 утра пьяные молодые люди из-за оскорбления напали с ножом на незнакомого человека. Затем преступники оттащили жертву к гаражам и избили. У мужчины забрали телефон и карту банка.

Далее сообщники забросали потерпевшего досками и подожгли, а затем скрылись с места происшествия, — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Фото: СУ СКР России по Свердловской области

Напомним, что в Нижнем Тагиле был осужден преступник, который совершил двойное убийство 27 лет назад.

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