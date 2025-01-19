Резкое похолодание до -21 градуса надвигается на Нижний Тагил

Posted 19 января, 12:02
Published 19 января, 12:02
Modified 19 января, 12:04
Updated 19 января, 12:04
Крещенские морозы в Нижнем Тагиле сдвигаются на несколько дней. 19 января в городе всего лишь -4 градуса. Примерно такая же температура прогнозируется и в понедельник, 20 января.
Однако, уже со вторника и до четверга, с 21 по 23 января, ночью столбики термометров будут опускаться до отметки в -21 градус. Кроме того, по уверению синоптиков, ожидаются небольшие снегопады и северный ветер до 10 метров в секунду.
Напомним, что на трассы Свердловской области из-за снегопадов выведена дополнительная спецтехника.