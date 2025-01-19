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Posted 19 января, 12:02

Published 19 января, 12:02

Modified 19 января, 12:04

Updated 19 января, 12:04

Резкое похолодание до -21 градуса надвигается на Нижний Тагил

Резкое похолодание до -21 градуса надвигается на Нижний Тагил

19 января 2025, 12:02
Фото: 1MI.
Столбики термометров опустятся в Нижнем Тагиле ниже отметки в -20 градусов. Похолодание прогнозируется начиная со вторника, 21 января.

Крещенские морозы в Нижнем Тагиле сдвигаются на несколько дней. 19 января в городе всего лишь -4 градуса. Примерно такая же температура прогнозируется и в понедельник, 20 января.

Однако, уже со вторника и до четверга, с 21 по 23 января, ночью столбики термометров будут опускаться до отметки в -21 градус. Кроме того, по уверению синоптиков, ожидаются небольшие снегопады и северный ветер до 10 метров в секунду.

Напомним, что на трассы Свердловской области из-за снегопадов выведена дополнительная спецтехника.

Резкое похолодание придет в Свердловскую область
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