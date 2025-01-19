Росприроднадзор выявил нарушения в работе ВГОК в Нижнем Тагиле

Posted 19 января, 06:50
Published 19 января, 06:50
Modified 19 января, 06:52
Updated 19 января, 06:52
Сотрудники Росприроднадзора проверили Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле. Итоги этой проверки оказались весьма тревожными — выяснилось, что производство нарушает природоохранное законодательство.
Предприятие оказалось виновным в осуществлении работы без получения разрешения на выброс вредных веществ в воздух. Помимо этого, в ходе эксплуатации водоемов было обнаружено, что в реку Тагил сбрасываются сточные воды в объеме, превышающем нормы, сообщает Росприроднадзор по Свердловской области.
Промышленные отходы хранились без соответствующего разрешения, а данные об экологическом контроле на производстве были неполными и неточными. Контроль за состоянием подземных вод также был проведен неправильно, поскольку его результаты не соотносились с фоновыми показателями.
Предприятию выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений. Дополнительно к этому, в отношении руководства и сотрудников комбината возбуждены административные дела.