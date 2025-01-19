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Posted 19 января, 06:50

Published 19 января, 06:50

Modified 19 января, 06:52

Updated 19 января, 06:52

Росприроднадзор выявил нарушения в работе ВГОК в Нижнем Тагиле

Росприроднадзор выявил нарушения в работе ВГОК в Нижнем Тагиле

19 января 2025, 06:50
Фото: tagilcity.ru.
На Высокогорском ГОКе в Нижнем Тагиле обнаружены серьезные нарушения экологического законодательства; предприятию выписано предписание, возбуждено административное дело.

Сотрудники Росприроднадзора проверили Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле. Итоги этой проверки оказались весьма тревожными — выяснилось, что производство нарушает природоохранное законодательство.

Предприятие оказалось виновным в осуществлении работы без получения разрешения на выброс вредных веществ в воздух. Помимо этого, в ходе эксплуатации водоемов было обнаружено, что в реку Тагил сбрасываются сточные воды в объеме, превышающем нормы, сообщает Росприроднадзор по Свердловской области.

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Промышленные отходы хранились без соответствующего разрешения, а данные об экологическом контроле на производстве были неполными и неточными. Контроль за состоянием подземных вод также был проведен неправильно, поскольку его результаты не соотносились с фоновыми показателями.

Предприятию выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений. Дополнительно к этому, в отношении руководства и сотрудников комбината возбуждены административные дела.

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