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Posted 19 января, 08:06

Published 19 января, 08:06

Modified 19 января, 08:08

Updated 19 января, 08:08

Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле

Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле

19 января 2025, 08:06
Фото: 1MI.
Вандалы оборвали часть гирлянды у световой инсталляции на Театральной площади Нижнего Тагила. После этого 2-летний ребенок получил удар током.

Как сообщают в «Центре организации дорожного движения», который занимается обслуживанием световых конструкций, гирлянду у «паровозика» оборвали недобросовестные жители. Напомним, что именно из-за этого 2-летний ребенок получил удар электрическим током, коснувшись гирлянды на световой инсталляции в центре города.

Гирлянду уже починили. Накануне специалистами организации были обследованы все световые фигуры на площади, чтобы избежать подобных инцидентов.

Уважаемые жители и гости города! Новогодние инсталляции — это украшение, а не спортивный снаряд и конструкции по бесплатной раздаче гирлянд. Просим бережно относиться к нашему городу и уважать чужой труд. Световые фигуры являются фотозонами и категорически запрещается проникновение внутрь конструкций, — обращаются сотрудники ЦОДД.
2-летнего ребенка ударило током на Театральной площади в Нижнем Тагиле
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