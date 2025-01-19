Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле

Как сообщают в «Центре организации дорожного движения», который занимается обслуживанием световых конструкций, гирлянду у «паровозика» оборвали недобросовестные жители. Напомним, что именно из-за этого 2-летний ребенок получил удар электрическим током, коснувшись гирлянды на световой инсталляции в центре города.