Стало известно, что 2-летнего ребенка ударило током из-за вандалов в Нижнем Тагиле

Posted 19 января, 08:06
Published 19 января, 08:06
Modified 19 января, 08:08
Updated 19 января, 08:08
Как сообщают в «Центре организации дорожного движения», который занимается обслуживанием световых конструкций, гирлянду у «паровозика» оборвали недобросовестные жители. Напомним, что именно из-за этого 2-летний ребенок получил удар электрическим током, коснувшись гирлянды на световой инсталляции в центре города.
Гирлянду уже починили. Накануне специалистами организации были обследованы все световые фигуры на площади, чтобы избежать подобных инцидентов.
Уважаемые жители и гости города! Новогодние инсталляции — это украшение, а не спортивный снаряд и конструкции по бесплатной раздаче гирлянд. Просим бережно относиться к нашему городу и уважать чужой труд. Световые фигуры являются фотозонами и категорически запрещается проникновение внутрь конструкций, — обращаются сотрудники ЦОДД.