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Posted 19 января, 09:49

Published 19 января, 09:49

Modified 19 января, 09:51

Updated 19 января, 09:51

Торчала только голова: лошадь провалилась под лед в Челябинской области

Торчала только голова: лошадь провалилась под лед в Челябинской области

19 января 2025, 09:49
В Челябинской области спасатели достали из ледяной воды лошадь, которая провалилась под лед на Поповом броду.

Кобылу, которой была нужна помощь, заметили рыбаки. Они и вызвали спасателей. Чтобы достать лошадь, при помощи бензопил пришлось спилить лед и сделать дорожку до берега. Также были подготовлены носилки.

В операции участвовали 10 человек. После освобождения из ледяного плена лошадь отогрели. На берегу ее уже ждал хозяин. Животное сразу стало есть сено, а потом кобыла сама пошла домой, сообщает Ural Mash.

Фото: Ural Mash

Напомним, что семейная пара, ехавшая на лошадях из-за тумана заблудилась в Челябинской области.

#Евгения Сафина#Происшествия#Животные#Спасатели#Лошадь#Челябинская область#Лед#18+#Екатеринбург
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