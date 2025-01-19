Торчала только голова: лошадь провалилась под лед в Челябинской области

Posted 19 января, 09:49
Published 19 января, 09:49
Modified 19 января, 09:51
Updated 19 января, 09:51
Кобылу, которой была нужна помощь, заметили рыбаки. Они и вызвали спасателей. Чтобы достать лошадь, при помощи бензопил пришлось спилить лед и сделать дорожку до берега. Также были подготовлены носилки.
В операции участвовали 10 человек. После освобождения из ледяного плена лошадь отогрели. На берегу ее уже ждал хозяин. Животное сразу стало есть сено, а потом кобыла сама пошла домой, сообщает Ural Mash.