В Нижнем Тагиле проходят крещенские купания

Posted 19 января, 05:36
Published 19 января, 05:36
Modified 19 января, 05:38
Updated 19 января, 05:38
Нижний Тагил готов встретить один из самых значимых православных праздников — Крещение Господне. 19 января тысячи жителей города собираются у Тагильского пруда, где уже много лет действует традиционная Иордань у «Клуба моржей». Эта купель является единственной официальной площадкой для крещенских купаний в городе, что делает ее особенно популярной среди местных жителей.
С самого раннего утра, начиная с 8 часов, и вплоть до позднего вечера, желающие смогут окунуться в ледяные воды под присмотром опытных специалистов. Праздник обещает быть не только радостным, но и безопасным благодаря усилиям сотрудников различных городских служб, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Освящение купели пройдет при участии священнослужителей Нижнетагильской епархии, а за безопасность будут отвечать спасатели и водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Особое внимание уделено комфорту участников праздника. На берегу установлены специальные палатки с обогревом, что позволит купающимся быстро согреться после погружения в холодную воду. Также на месте будут находиться наряды полиции, медики и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.