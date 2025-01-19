В Нижнем Тагиле проходят крещенские купания

Нижний Тагил готов встретить один из самых значимых православных праздников — Крещение Господне. 19 января тысячи жителей города собираются у Тагильского пруда, где уже много лет действует традиционная Иордань у «Клуба моржей». Эта купель является единственной официальной площадкой для крещенских купаний в городе, что делает ее особенно популярной среди местных жителей.