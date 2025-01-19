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Posted 19 января, 05:36

Published 19 января, 05:36

Modified 19 января, 05:38

Updated 19 января, 05:38

В Нижнем Тагиле проходят крещенские купания

В Нижнем Тагиле проходят крещенские купания

19 января 2025, 05:36
Фото: МБУ «Центр защиты населения».
В Нижнем Тагиле 19 января проходят традиционные Крещенские купания у Тагильского пруда с обеспечением безопасности силами спасателей и медработников.

Нижний Тагил готов встретить один из самых значимых православных праздников — Крещение Господне. 19 января тысячи жителей города собираются у Тагильского пруда, где уже много лет действует традиционная Иордань у «Клуба моржей». Эта купель является единственной официальной площадкой для крещенских купаний в городе, что делает ее особенно популярной среди местных жителей.

С самого раннего утра, начиная с 8 часов, и вплоть до позднего вечера, желающие смогут окунуться в ледяные воды под присмотром опытных специалистов. Праздник обещает быть не только радостным, но и безопасным благодаря усилиям сотрудников различных городских служб, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Освящение купели пройдет при участии священнослужителей Нижнетагильской епархии, а за безопасность будут отвечать спасатели и водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Особое внимание уделено комфорту участников праздника. На берегу установлены специальные палатки с обогревом, что позволит купающимся быстро согреться после погружения в холодную воду. Также на месте будут находиться наряды полиции, медики и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

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