В Нижнем Тагиле ввели режим повышенной готовности после пожара на лесопилке

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Тагила обсуждался вопрос, касающийся сжигания отходов на лесопилке по Индустриальной, 56 без разрешения. Это событие стало поводом для введения режима «Повышенная готовность» с 17 января, сообщила пресс-служба городской администрации.