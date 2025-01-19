В Нижнем Тагиле ввели режим повышенной готовности после пожара на лесопилке

Posted 19 января, 07:39
Published 19 января, 07:39
Modified 19 января, 07:41
Updated 19 января, 07:41
На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Тагила обсуждался вопрос, касающийся сжигания отходов на лесопилке по Индустриальной, 56 без разрешения. Это событие стало поводом для введения режима «Повышенная готовность» с 17 января, сообщила пресс-служба городской администрации.
Мэр города Владислав Пинаев акцентировал внимание на том, что подобное происходит на данном предприятии уже не впервые. Тагильчане неоднократно выражали недовольство по поводу задымления, что создает постоянную опасность возникновения новых пожаров.
Лесопилка занимает несколько земельных участков, пять из которых используются предпринимателями незаконно. Городская администрация уже несколько лет пытается через суд добиться освобождения территорий, но судебные решения остаются неисполненными.
Мэр подчеркнул свою готовность поддерживать бизнес, если он действует законно, создает рабочие места и платит налоги. Он заверил, что совместно с различными ведомствами удастся принудить предпринимателей соблюдать законодательство. В противном случае городские власти намерены очистить территорию своими силами, взыскав все расходы с нарушителей.
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов возглавил созданный оперативный штаб. Муниципальные органы обеспечат охрану участка, прекратив доступ посторонних лиц.