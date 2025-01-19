tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 11:51

Published 19 января, 11:51

Modified 19 января, 11:53

Updated 19 января, 11:53

Вырвал дворники и угрожал водителю: в Екатеринбурге дебошир хотел разгромить автобус

Вырвал дворники и угрожал водителю: в Екатеринбурге дебошир хотел разгромить автобус

19 января 2025, 11:51
Фото: 1MI.
Прокуратура заинтересовалась водителем, который повредил автобус в Екатеринбурге. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Информация об инциденте была опубликована в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля повредил автобус, потому что мужчина за рулем общественного транспорта не уступил ему дорогу.

Из-за этого случился конфликт. Недовольный автомобилист попытался разбить стекла автобуса, вырвал дворники и угрожал водителю расправой. Сейчас это дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в следственном комитете проводится проверка по факту высадки в Нижнем Тагиле школьника из муниципального автобуса.

Автобус протаранил остановку у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики задержали дебошира и пассажирку под веществами в аэропорту Екатеринбурга«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъездеПьяный мужчина раздевался в метро Екатеринбурга и говорил о Родине
#Евгения Сафина#Происшествия#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Автобус#Водитель#18+#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика