Вырвал дворники и угрожал водителю: в Екатеринбурге дебошир хотел разгромить автобус

Posted 19 января, 11:51
Published 19 января, 11:51
Modified 19 января, 11:53
Updated 19 января, 11:53
Информация об инциденте была опубликована в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля повредил автобус, потому что мужчина за рулем общественного транспорта не уступил ему дорогу.
Из-за этого случился конфликт. Недовольный автомобилист попытался разбить стекла автобуса, вырвал дворники и угрожал водителю расправой. Сейчас это дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили в ведомстве.
Напомним, что в следственном комитете проводится проверка по факту высадки в Нижнем Тагиле школьника из муниципального автобуса.