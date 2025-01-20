6 голов крупного рогатого скота погибли во время пожара в поселке под Нижним Тагилом

Posted 20 января, 09:58
Published 20 января, 09:58
Modified 20 января, 10:00
Updated 20 января, 10:00
Так, в поселке Зональный произошло возгорание хозпостроек на земельном участке. Вскоре приехали пожарные, которые потушили огонь. Пламя не успело перекинуться на дом. Из людей никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
В результате происшествия была повреждена баня. Кроме того, погибло шесть голов рогатого скота. Предположительно, причина возгорания — короткое замыкание.
Напомним, 17 января 2025 года в Свердловской области произошло 15 пожаров в разных населенных пунктах.