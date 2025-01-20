tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 09:58

Published 20 января, 09:58

Modified 20 января, 10:00

Updated 20 января, 10:00

6 голов крупного рогатого скота погибли во время пожара в поселке под Нижним Тагилом

6 голов крупного рогатого скота погибли во время пожара в поселке под Нижним Тагилом

20 января 2025, 09:58
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.
В поселке Зональный под Нижним Тагилом произошел пожар в бане. Погиб рогатый скот. ЧП случились 18 января 2025 года.

Так, в поселке Зональный произошло возгорание хозпостроек на земельном участке. Вскоре приехали пожарные, которые потушили огонь. Пламя не успело перекинуться на дом. Из людей никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

В результате происшествия была повреждена баня. Кроме того, погибло шесть голов рогатого скота. Предположительно, причина возгорания — короткое замыкание.

Напомним, 17 января 2025 года в Свердловской области произошло 15 пожаров в разных населенных пунктах.

В Свердловской области при пожаре погиб человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер и собака чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем ТагилеСтиральная машина в квартире в Екатеринбурге загорелась из-за короткого замыкания13 пожаров произошло в Свердловской области за сутки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Огонь#Возгорание#Баня#ЧП#Короткое замыкание#Поселок#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика