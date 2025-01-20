6 голов крупного рогатого скота погибли во время пожара в поселке под Нижним Тагилом

Так, в поселке Зональный произошло возгорание хозпостроек на земельном участке. Вскоре приехали пожарные, которые потушили огонь. Пламя не успело перекинуться на дом. Из людей никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.