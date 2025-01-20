Андрей Дементьев-Корнилов: дрессировщик в четвертом поколении

— Соучастники такого успеха — слоны. И это не про них, когда говорят: «Неуклюжий, как слон». Эти животные на манеже по-своему изящны. Кто они, эти грациозные артисты, с лёгкостью исполняющие сложнейшие трюки?

— Это слонихи Претти и Марго, которым, соответственно, 36 и 16 лет. Ещё одна слониха Одри 10-ти лет находится на социализации, на манеже Нижнетагильского цирка не выступала. Выбираем слоних, которые, в отличие от самцов, менее агрессивны, более подвержены дрессуре. У индийских слонов, в отличии от африканских, за века выработался генетический код сотрудничества с людьми. Ещё у них хорошо развито восприятие человеческой речи. Они чувствуют энергетику слов. Поэтому практикуем позитивную энергетику, ласковое отношение к животным. Учитываем, что слонихи в основном воспринимают мир через обаяние и слух, зрение у них слабое, периферийное. Поэтому когда они слышат какой-либо звук, то проявляют беспокойство, стараются повернуться к его источнику.