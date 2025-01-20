Андрей Дементьев-Корнилов: дрессировщик в четвертом поколении

Posted 20 января, 05:25
Published 20 января, 05:25
Modified 20 января, 05:27
Updated 20 января, 05:27
— Андрей Алексеевич, спасибо от себя и от тысяч тагильских зрителей за представленную яркую программу — синтез цирка и театра, живой музыки, красивых декораций и костюмов, мастерства артистов, потрясающей дрессуры животных, среди которых, конечно, выделяются индийские слонихи. В чём ещё секреты программы?
— В выборе темы. Александр Куприн в своём рассказе воплотил в реальность мечту девочки. Это актуально и сейчас, спустя много лет, и для детей, и для взрослых. Программе около четырёх лет, она по-прежнему любима зрителями. Мы побывали с ней во многих уголках России и вот, наконец, добрались до Нижнего Тагила.
— И как Вам тагильчане, «город трудовой доблести» Нижний Тагил?
— Зритель здесь благодарный, а цирк стал одним из лучших в стране. Мне есть с чем сравнивать, я был в Нижнетагильском цирке до его реконструкции: тогда это был один из неприглядных цирков России. Теперь всё кардинально изменилось, созданы шикарные условия для артистов и животных, для рабочего и творческого процесса. В городе нынче запомнились Театральная площадь, ледовый городок, фигуры животных, в том числе слоненок изо льда. Это было очень приятно.
Для всего циркового коллектива событием стала поездка на гору Белую, где провели семинар по трендам современного цирка, лекции для молодых артистов по цирковым дисциплинам. Мы там не только провели обучение, но и отлично отдохнули. Многие артисты цирка, благодаря инструкторам, научились кататься на горных лыжах и сноубордах. Так что впечатления от Нижнего Тагила только позитивные, — рассказал TagilCity.ru Андрей Дементьев-Корнилов.
— Кто сыграл главные роли в программе «Девочка и слон»?
— У меня в цирковой театрализованной программе изначально была роль отца. Но сейчас, когда я руковожу программой, решаю организационные вопросы и часто бываю в командировках, эту роль играет Артур Рахматуллин. Он, кстати, задействован в дрессуре с лошадьми и собаками. Моя сестра, Анастасия Дементьева-Корнилова, играет маму, а ещё выступает в программе как воздушная гимнастка. В роли девочки — Анастасия Андреева, уже достаточно опытная цирковая артистка, у которой несомненный актёрский дар перевоплощения в девочку.
— Среди цирковых трюков особенно запомнился тот, где слониха становится на четвереньки, почти ложится на вашу сестру Анастасию. Не страшно за неё?
— Конечно, не без этого, определённые риски, как и в других аттракционах, имеются. Но, с другой стороны, за каждым трюком — многие репетиции, кропотливая работа с животными. Всё выверено, проверено, поэтому и страхи проходят мимо. Кстати, с этим трюком выступал ещё наш отец, а потом эстафету подхватила Анастасия.
— А как начиналась знаменитая цирковая династия Дементьевых-Корниловых?
— Всё начиналось с Александра Корнилова, моего прадеда со стороны матери. Во многом благодаря ему в 40-е годы прошлого века появился уникальный аттракцион «Слоны и танцовщицы». Дело отца продолжили дети, Анатолий и Нина Корниловы, которой нынче, кстати, исполнилось 98 лет, а затем мои родители Таисия и Алексей Дементьевы-Корниловы. От них я набирался опыта в дрессуре слонов.
Помню свой первый опыт общения со слонихой, когда мне было около трёх лет. Я играл во дворе со своими сверстниками, слониха рядом жевала сено. Я подошёл к ней, начал баловаться рядом. В какой-то момент я ей, по-видимому, надоел. Она обхватила меня хоботом и поставила на стог сена: мол, не мешай!
Когда мне было чуть больше 11 лет, я впервые вышел на манеж в цирковой программе. А потом учился в ГИТИСе, не думал продолжать карьеру в цирке. Но после трагической гибели отца в дорожно-транспортном происшествии, когда мне было около 19 лет, я посчитал своим сыновним долгом продолжить дело отца, нашу цирковую династию. Её в 4-м поколении продолжила и моя сестра Анастасия. Подрастают мои дети, Вика и Вероника, которым 6 и 10 лет. Они в пандемию участвовали в детской передаче о слонах «Вики, Ники, два слона». Сейчас увлекаются художественной гимнастикой. Будет ли продолжение цирковой династии Дементьевых-Корниловых — зависит от них…
— Андрей Алексеевич, у Вас немало побед на различных конкурсах. Среди последних — «Гран-при» на международном цирковом фестивале «Идол-2024», который состоялся летом прошлого года в Москве. Что запомнилось на фестивале?
— Там были шикарная постановка, хореография, костюмы, сложнейшие трюки, которые выполняли я и сестра Анастасия с нашими слонихами. Я постарался создать образ Афанасия Никитина, который путешествовал «за три моря» и вернулся домой. Приятно, что компетентное жюри высоко оценило наш аттракцион «На слонах вокруг света», что мы ещё раз на международном конкурсе подтвердили значимость, престиж российского цирка.
— Соучастники такого успеха — слоны. И это не про них, когда говорят: «Неуклюжий, как слон». Эти животные на манеже по-своему изящны. Кто они, эти грациозные артисты, с лёгкостью исполняющие сложнейшие трюки?
— Это слонихи Претти и Марго, которым, соответственно, 36 и 16 лет. Ещё одна слониха Одри 10-ти лет находится на социализации, на манеже Нижнетагильского цирка не выступала. Выбираем слоних, которые, в отличие от самцов, менее агрессивны, более подвержены дрессуре. У индийских слонов, в отличии от африканских, за века выработался генетический код сотрудничества с людьми. Ещё у них хорошо развито восприятие человеческой речи. Они чувствуют энергетику слов. Поэтому практикуем позитивную энергетику, ласковое отношение к животным. Учитываем, что слонихи в основном воспринимают мир через обаяние и слух, зрение у них слабое, периферийное. Поэтому когда они слышат какой-либо звук, то проявляют беспокойство, стараются повернуться к его источнику.
— Для слоних важно не только ласка, общение, но и тщательный уход?
— Да, это так. И, подчеркну, условия для них в Нижнетагильском цирке созданы отличные: регулируется « терморежим», имеются фильтрованная вода, вентиляция, вытяжка, ведётся подготовка и складирование кормов. В среднем каждая слониха за сутки съедает около 150 килограммов зелёной массы. В рационе сено, рублёные берёзовые ветки, морковь, овощи, фрукты. Слонихи ещё любят сладкое, но в этом мы их ограничиваем: может подняться сахар в крови, ухудшится самочувствие.
Следим, чтобы слонихи не переедали, были всегда «в форме». А ещё, чтобы подстилка из сена у них была сухая. Это важно: из-за влажности могут разрушаться ногти, появляться трещины, что может привести к попаданию туда инфекции и, в конечном счёте, к загниванию кости у слоних. В слоновнике поддерживается чистота, регулярно убирается навоз, на входе уложены дезинфицирующие коврики. Вот такие хорошие условия созданы для наших слоних во время гастролей. Летом же они отдыхают, живут на природе, в «Парке слонов» в Сочи.
— До очередного летнего сезона ещё пока далеко. Куда после Нижнего Тагила держите путь, где продолжите гастроли?
— Едем в Тюмень, где будем находиться всего 4 недели, и затем в Омск.