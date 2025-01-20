Бакальчук хочет получить от подрядчиков 1 млрд рублей через суд

Posted 20 января, 07:27
Published 20 января, 07:27
Modified 20 января, 07:27
Updated 20 января, 07:27
Как сообщают «РИА Новости», истцами выступают подрядные организации, которые пытаются взыскать с компании в общей сложности 75,9 миллиона рублей.
Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков от различных компаний на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Среди истцов — ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания».
В Арбитражном суде Москвы находится восемь дел по заявлениям на сумму почти 23 миллиона рублей. Также три иска на 14,4 миллиона рублей рассматриваются в Арбитражном суде Воронежской области. В Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО «Управление механизации — 2» на 5,8 миллиона рублей, а свердловский областной арбитражный суд рассматривает три дела на 8,9 миллиона рублей.
Арбитражные суды Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривают по одному делу от ООО «Гранд-Строй» (на 823,9 тысячи рублей), ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» (на 472,5 тысячи рублей) и ООО «Оверсайз Логистик» (на 2,8 миллиона рублей).
Кроме того, арбитражные суды Москвы и Московской области рассматривают более десяти исков, поданных самим ООО «ВБ Девелопмент» к подрядчикам на общую сумму 843,9 миллиона рублей. По иску к ООО «СТРОЙ-ЦОР» на сумму 20,7 миллиона рублей суд вынес решение в пользу компании Бакальчука, а по иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на 166 миллионов рублей производство прекращено.
Таким образом, общая сумма претензий Владислава Бакальчука к подрядным организациям превысила миллиард рублей. При этом сам Бакальчук за пять дней до нападения на офисы Wildberries заверил журналистов, что компания не будет предъявлять претензий подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса в середине прошлого года. Из картотек дел следует, что все иски были поданы во второй половине 2024 года.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВБ Девелопмент» принадлежит Владиславу Бакальчуку на 100%. До сентября 2024 года компания выполняла функции технического заказчика при строительстве логистических комплексов Wildberries, процесс расторжения договоров между компаниями завершился в октябре прошлого года. Тогда же РВБ, объединённая компания Wildberries и Russ, объявила, что передала девелоперские проекты другой компании, которая теперь занимается строительством складов маркетплейса в российских регионах.