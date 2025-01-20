Бакальчук хочет получить от подрядчиков 1 млрд рублей через суд

Таким образом, общая сумма претензий Владислава Бакальчука к подрядным организациям превысила миллиард рублей. При этом сам Бакальчук за пять дней до нападения на офисы Wildberries заверил журналистов, что компания не будет предъявлять претензий подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса в середине прошлого года. Из картотек дел следует, что все иски были поданы во второй половине 2024 года.