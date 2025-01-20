Бизнес из Екатеринбурга: как заработать на «бесплатных» кошках

Posted 20 января, 11:26
Published 20 января, 11:26
Modified 20 января, 11:28
Updated 20 января, 11:28
Интернет-платформы для продажи товаров и услуг стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако наряду с удобством и доступностью, они нередко становятся местом для совершения различных видов мошенничеств. Одной из таких схем, по словам обратившегося читателя в редакцию TagilCuty.ru, стала некая Полина М. из Екатеринбурга, которая привлекала внимание пользователей сайта Avito своими объявлениями о продаже кошек.
Как рассказали читатели редакции, Полина М. предлагала всем желающим взять животное однако требовала небольшую предоплату. На первый взгляд все выглядело довольно заманчиво: человек получал возможность обзавестись милым пушистым другом. Но реальность оказалась куда менее радужной.
После получения предоплаты Полина переставала выходить на связь, оставляя своих клиентов ни с чем. Более того, отзывы в ее профиле пестрели негативными комментариями. Люди жаловались на то, что они так и не получили обещанных питомцев, а попытки связаться с ней заканчивались ничем.
Но самое страшное заключается в том, что никто точно не знает, какое количество животных пострадало от ее действий. Ведь неизвестно, в каких условиях содержатся эти кошки, насколько хорошо за ними ухаживают и каково их состояние здоровья. Возможно, многие из них оказались брошены на произвол судьбы, лишенные элементарного ухода и заботы.
Одна очень известная платформа предоставляет множество возможностей для покупки и продажи различных товаров и услуг. Однако среди добросовестных продавцов могут встречаться и те, кто стремится обмануть. Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более ста человек стали жертвами обмана с недвижимостью.