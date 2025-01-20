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Posted 20 января, 11:26

Published 20 января, 11:26

Modified 20 января, 11:28

Updated 20 января, 11:28

Бизнес из Екатеринбурга: как заработать на «бесплатных» кошках

Бизнес из Екатеринбурга: как заработать на «бесплатных» кошках

20 января 2025, 11:26
Фото: Изображение Midjourney.
На просторах интернета участились случаи мошенничества, связанные с продажей домашних животных. Одна из таких историй связана с Полиной М., которая предлагает приобрести кошку, берет предоплату, после чего исчезает.

Интернет-платформы для продажи товаров и услуг стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако наряду с удобством и доступностью, они нередко становятся местом для совершения различных видов мошенничеств. Одной из таких схем, по словам обратившегося читателя в редакцию TagilCuty.ru, стала некая Полина М. из Екатеринбурга, которая привлекала внимание пользователей сайта Avito своими объявлениями о продаже кошек.

Как рассказали читатели редакции, Полина М. предлагала всем желающим взять животное однако требовала небольшую предоплату. На первый взгляд все выглядело довольно заманчиво: человек получал возможность обзавестись милым пушистым другом. Но реальность оказалась куда менее радужной.

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После получения предоплаты Полина переставала выходить на связь, оставляя своих клиентов ни с чем. Более того, отзывы в ее профиле пестрели негативными комментариями. Люди жаловались на то, что они так и не получили обещанных питомцев, а попытки связаться с ней заканчивались ничем.

Но самое страшное заключается в том, что никто точно не знает, какое количество животных пострадало от ее действий. Ведь неизвестно, в каких условиях содержатся эти кошки, насколько хорошо за ними ухаживают и каково их состояние здоровья. Возможно, многие из них оказались брошены на произвол судьбы, лишенные элементарного ухода и заботы.

Фото: Avito

Как избежать обмана?

Одна очень известная платформа предоставляет множество возможностей для покупки и продажи различных товаров и услуг. Однако среди добросовестных продавцов могут встречаться и те, кто стремится обмануть. Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:

  1. Не переводите деньги заранее. Никогда не отправляйте предоплату незнакомцам. Всегда настаивайте на личной встрече перед передачей денег.
  2. Проверяйте отзывы. Перед тем как совершить сделку, обязательно ознакомьтесь с отзывами других пользователей. Если большинство отзывов негативные, лучше отказаться от сделки.
  3. Используйте безопасные способы оплаты. Если вы все же решили перевести деньги, выбирайте проверенные платёжные системы, которые предоставляют защиту покупателя.
  4. Обращайтесь в службу поддержки. Если вас обманули, немедленно свяжитесь с поддержкой платформы, чтобы сообщить о случившемся.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более ста человек стали жертвами обмана с недвижимостью.

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