Бизнес из Екатеринбурга: как заработать на «бесплатных» кошках

После получения предоплаты Полина переставала выходить на связь, оставляя своих клиентов ни с чем. Более того, отзывы в ее профиле пестрели негативными комментариями. Люди жаловались на то, что они так и не получили обещанных питомцев, а попытки связаться с ней заканчивались ничем.