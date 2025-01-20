Боксеры Свердловской области завоевали медали на первенстве в Краснотурьинске

Не менее впечатляющим было выступление Ивана Власова, который завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Еще одним призером стал Артем Мамедов, занявший третье место в весовой категории до 67 кг. Ребята тренируются у Евгения Чупракова.