Боксеры Свердловской области завоевали медали на первенстве в Краснотурьинске

Posted 20 января, 07:17
Published 20 января, 07:17
Modified 20 января, 07:19
Updated 20 января, 07:19
Так, первое место в весовой категории до 54 кг занял Семен Безруков, показав отличную технику. Его соперники оказались достойными противниками, но благодаря настойчивости и умению анализировать ситуацию прямо на ринге, он смог одержать верх.
Не менее впечатляющим было выступление Ивана Власова, который завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Еще одним призером стал Артем Мамедов, занявший третье место в весовой категории до 67 кг. Ребята тренируются у Евгения Чупракова.