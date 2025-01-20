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Posted 20 января, 07:17

Published 20 января, 07:17

Modified 20 января, 07:19

Updated 20 января, 07:19

Боксеры Свердловской области завоевали медали на первенстве в Краснотурьинске

Боксеры Свердловской области завоевали медали на первенстве в Краснотурьинске

20 января 2025, 07:17
С 12 по 18 января 2025 года в Краснотурьинске состоялось Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. Соревнования собрали молодых бойцов региона, включая представителей Нижнего Тагила.

Так, первое место в весовой категории до 54 кг занял Семен Безруков, показав отличную технику. Его соперники оказались достойными противниками, но благодаря настойчивости и умению анализировать ситуацию прямо на ринге, он смог одержать верх.

Не менее впечатляющим было выступление Ивана Власова, который завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. Еще одним призером стал Артем Мамедов, занявший третье место в весовой категории до 67 кг. Ребята тренируются у Евгения Чупракова.

Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»
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