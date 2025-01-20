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Posted 20 января, 15:47

Published 20 января, 15:47

Modified 20 января, 15:49

Updated 20 января, 15:49

Что будет, если пить газировку каждый день: 8 фактов, от которых даже медики в шоке

Что будет, если пить газировку каждый день: 8 фактов, от которых даже медики в шоке

20 января 2025, 15:47
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Шипение пены, первый жгучий глоток и приятное послевкусие… Многие люди не отказывают себе в удовольствии побаловаться газировкой — ведь не алкоголь же, в конце концов. Однако при регулярном употреблении лимонада тоже можно нажить кучу болячек. Чем же так опасна сладкая шипучка?

Повышение уровня глюкозы и диабет

Сладкие газированные напитки часто содержат большое количество сахара. Регулярное употребление приводит к избытку калорий, что может способствовать набору веса и развитию ожирения. Это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения таких заболеваний, как диабет 2-го типа, гипертония и сердечно-сосудистые патологии.

Кроме того, высокое содержание сахара провоцирует скачки уровня глюкозы в крови. Со временем организм может стать менее чувствительным к инсулину, что является ключевым фактором развития диабета.

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Проблемы с зубами

Газировка содержит кислоты (например, фосфорную или лимонную), которые разрушают эмаль зубов. Кроме того, сахар в напитке способствует размножению бактерий, вызывающих кариес.

Эрозия начинается, когда кислоты, содержащиеся в сладких газированных напитках, попадают на зубную эмаль (которая является верхним защитным слоем зубов) и снижают ее прочность. Сладкие газированные напитки также могут воздействовать на следующий слой, дентин, и даже композитные пломбы, что приводит к образованию кариеса, — отмечает эксперт Роскачества, врач-эндокринолог «Института Здоровья» Татьяна Горбунова.

Увеличение риска сердечных заболеваний

Исследования показывают, что ежедневное потребление сладких газировок связано с повышением уровня «плохого» холестерина и снижением уровня «хорошего» холестерина, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Потеря кальция и проблемы с костями

Фосфорная кислота, содержащаяся в некоторых газировках, может препятствовать усвоению кальция, что в долгосрочной перспективе ослабляет костную ткань и повышает риск остеопороза.

Проблемы с ЖКТ и почками

Газировка может вызывать вздутие живота, изжогу и газообразование. Также регулярное употребление может способствовать раздражению слизистой желудка из-за кислотности напитка.

Некоторые исследования связывают потребление газированных напитков с повышенным риском образования камней в почках. Особенно это касается напитков с высоким содержанием фосфатов.

В газированные напитки производители нередко кладут подсластители вместо сахара
В газированные напитки производители нередко кладут подсластители вместо сахара. Фото: 1MI

Подсластители-канцерогены

Если речь идет о диетической газировке, содержащей искусственные подсластители (аспартам, сахарин и т. д.), то возможны такие побочные эффекты, как дисбаланс микрофлоры в кишечнике, мигрени, негативное влияние на обмен веществ и даже развитие онкологических заболеваний.

Привычка и зависимость

Газировка может вызывать привыкание, особенно из-за сахара или кофеина в составе. Со временем для удовлетворения тяги организму может понадобиться все больше напитка.

Обезвоживание

Некоторые считают, что газировка может заменить воду, но это не так. Наоборот, содержащийся в ней кофеин (если он есть) обладает мочегонным эффектом, что может вызывать обезвоживание организма.

Многие пьют газировку вместо воды, особенно летом. В результате не получают необходимую суточную норму воды. Газированные напитки, помимо большого количества сахара, содержат консерванты и красители, поэтому от них жажда только усиливается, — отмечает Татьяна Горбунова.

Таким образом, несмотря на то, что иногда насладиться газировкой можно, ежедневное ее употребление способно нанести серьезный удар по здоровью. Лучше заменить такие напитки водой, натуральными соками, травяными чаями или другими более полезными альтернативами.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Сердечно-сосудистые заболевания#Диабет#Сахар#Привычка#Газировка#КЦ#Еда и напитки#Кальций#Проблемы с зубами#Искусственные подсластители
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