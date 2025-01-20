Что будет, если пить газировку каждый день: 8 фактов, от которых даже медики в шоке

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Шипение пены, первый жгучий глоток и приятное послевкусие… Многие люди не отказывают себе в удовольствии побаловаться газировкой — ведь не алкоголь же, в конце концов. Однако при регулярном употреблении лимонада тоже можно нажить кучу болячек. Чем же так опасна сладкая шипучка?