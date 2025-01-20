Депутату в Свердловской области грозит увольнение после пения пошлых частушек

Posted 20 января, 03:50
Published 20 января, 03:50
Modified 20 января, 03:52
Updated 20 января, 03:52
Асаинова участвовала в акции «Елка желаний». После этого она и другие жители поселка нарядились в новогодние костюмы и посетили местный магазин. При этом у депутата был баян, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
О том, что Асаинова во время мероприятия спела частушки с непристойным содержанием, узнала председатель местной думы. Теперь комиссия по этике проведет проверку. Депутату может грозить увольнение.
Напомним, в Екатеринбурге уволился руководитель Кировского района Владимир Боликов. Причины ухода с должности не уточняются.