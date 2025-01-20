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Posted 20 января, 03:50

Published 20 января, 03:50

Modified 20 января, 03:52

Updated 20 января, 03:52

Депутату в Свердловской области грозит увольнение после пения пошлых частушек

Депутату в Свердловской области грозит увольнение после пения пошлых частушек

20 января 2025, 03:50
Фото: 1MI.
Депутат Шалинского ГО Наталья Асаинова вместе со школьниками и другими местными жителями зашла в местный магазин, где спела пошлые частушки.

Асаинова участвовала в акции «Елка желаний». После этого она и другие жители поселка нарядились в новогодние костюмы и посетили местный магазин. При этом у депутата был баян, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

О том, что Асаинова во время мероприятия спела частушки с непристойным содержанием, узнала председатель местной думы. Теперь комиссия по этике проведет проверку. Депутату может грозить увольнение.

Напомним, в Екатеринбурге уволился руководитель Кировского района Владимир Боликов. Причины ухода с должности не уточняются.

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