Двое погибших: иномарка на большой скорости врезалась в фуру на Серовском тракте

По предварительным сведениям, 52-летний водитель автомобиля марки Hyundai Elantra в понедельник, 20 января, двигался с чрезмерной скоростью и потерял управление над машиной. Это привело к выезду на встречную полосу, где произошел удар с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.