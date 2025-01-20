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Posted 20 января, 15:36

Published 20 января, 15:36

Modified 20 января, 15:38

Updated 20 января, 15:38

На Серовском тракте двое погибли при лобовом столкновении Hyundai с грузовиком

Двое погибших: иномарка на большой скорости врезалась в фуру на Серовском тракте

20 января 2025, 15:36
Фото: ГАИ Свердловской области.

На Серовском тракте двое погибли при лобовом столкновении Hyundai с грузовиком

Инспекторы ГАИ перекрыл Серовский тракт в Свердловской области из-за жесткого ДТП, в котором погибли мужчина и женщина.

По предварительным сведениям, 52-летний водитель автомобиля марки Hyundai Elantra в понедельник, 20 января, двигался с чрезмерной скоростью и потерял управление над машиной. Это привело к выезду на встречную полосу, где произошел удар с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ Свердловской области

Из-за аварии водитель и женщина-пассажир легкового авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались до приезда медицинских работников.

На месте инцидента сотрудники дорожной инспекции осуществляют необходимые процедуры. Начато расследование.

В Нижнем Тагиле ночью 20 января пьяный водитель на УАЗе влетел в опору ЛЭП.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Лобовое столкновение#Серов#Серовский тракт#Погибшие люди#18+#Екатеринбург
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