Двое погибших: иномарка на большой скорости врезалась в фуру на Серовском тракте

Posted 20 января, 15:36
Published 20 января, 15:36
Modified 20 января, 15:38
Updated 20 января, 15:38
По предварительным сведениям, 52-летний водитель автомобиля марки Hyundai Elantra в понедельник, 20 января, двигался с чрезмерной скоростью и потерял управление над машиной. Это привело к выезду на встречную полосу, где произошел удар с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 35-летний мужчина, информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Из-за аварии водитель и женщина-пассажир легкового авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались до приезда медицинских работников.
На месте инцидента сотрудники дорожной инспекции осуществляют необходимые процедуры. Начато расследование.
В Нижнем Тагиле ночью 20 января пьяный водитель на УАЗе влетел в опору ЛЭП.