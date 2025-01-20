Эксперты уверены, что брать телефон в ванную опасно для здоровья

Posted 20 января, 16:46
Published 20 января, 16:46
Modified 20 января, 16:48
Updated 20 января, 16:48
Как отмечает издание, одна из блогеров регулярно брала с собой телефон в душ, чтобы слушать музыку. Но однажды, сняв с гаджета чехол, она обнаружила там черную плесень, пишет sibdepo.ru.
«Воздействие плесени может вызвать раздражение ушей, глаз, носа и горла, что приведет к таким симптомам, как сухость во рту, чихание или боль в горле», — прокомментировала «открытие» блогерши специалист.
По словам женщины, особенно чувствительны к плесени могут быть пациенты с такими заболеваниями, как астма или экзема. По ее данным, длительное воздействие плесени может привести к серьезным хроническим болезням.