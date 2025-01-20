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Posted 20 января, 16:46

Published 20 января, 16:46

Modified 20 января, 16:48

Updated 20 января, 16:48

Эксперты уверены, что брать телефон в ванную опасно для здоровья

20 января 2025, 16:46
Фармацевт Найра Салим назвала причину не брать с собой телефон в ванную комнату, ведь плесень из чехла телефона может привести к болям в горле. Об этом сообщает regions.ru.

Как отмечает издание, одна из блогеров регулярно брала с собой телефон в душ, чтобы слушать музыку. Но однажды, сняв с гаджета чехол, она обнаружила там черную плесень, пишет sibdepo.ru.

«Воздействие плесени может вызвать раздражение ушей, глаз, носа и горла, что приведет к таким симптомам, как сухость во рту, чихание или боль в горле», — прокомментировала «открытие» блогерши специалист.

По словам женщины, особенно чувствительны к плесени могут быть пациенты с такими заболеваниями, как астма или экзема. По ее данным, длительное воздействие плесени может привести к серьезным хроническим болезням.

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