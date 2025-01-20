Фотограф в Асбесте отсудил у цветочного магазина 36 тысяч за нарушение авторских прав

Четыре года назад мужчина заметил на сайте цветочного магазина три его фотографии, которые он сделал сам и выложил у себя в 2016 году, добавив авторский знак и свои имя и фамилию. На сайте магазина источник не был указан, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.