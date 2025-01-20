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Posted 20 января, 10:31

Published 20 января, 10:31

Modified 20 января, 10:33

Updated 20 января, 10:33

Фотограф в Асбесте отсудил у цветочного магазина 36 тысяч за нарушение авторских прав

Фотограф в Асбесте отсудил у цветочного магазина 36 тысяч за нарушение авторских прав

20 января 2025, 10:31
Фото: 1MI.
Мужчина из Асбеста отсудил более 36 тысяч рублей с цветочного магазина из Екатеринбурга, который использовал его фотографии с нарушением авторских прав.

Четыре года назад мужчина заметил на сайте цветочного магазина три его фотографии, которые он сделал сам и выложил у себя в 2016 году, добавив авторский знак и свои имя и фамилию. На сайте магазина источник не был указан, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Сначала свердловчанин отправил предпринимателю претензию, однако реакции не было. Тогда он обратился с иском в суд, потребовав взыскать 30 тысяч рублей, а также судебные расходы. Ответчица потребовала снизить сумму иска.

Суд взыскал с ИП 35 695 рублей. Истец с решением не согласился и отправился в облсуд. Размер выплаты повысили до 36 395 рублей.

Напомним, автомойка в Екатеринбурге выплатит клиенту почти 260 тысяч за поврежденную машину.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Асбест#Компенсация#Иск#Фотограф#Екатеринбург#Авторские права#Облсуд
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