Фотограф в Асбесте отсудил у цветочного магазина 36 тысяч за нарушение авторских прав

Posted 20 января, 10:31
Published 20 января, 10:31
Modified 20 января, 10:33
Updated 20 января, 10:33
Четыре года назад мужчина заметил на сайте цветочного магазина три его фотографии, которые он сделал сам и выложил у себя в 2016 году, добавив авторский знак и свои имя и фамилию. На сайте магазина источник не был указан, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Сначала свердловчанин отправил предпринимателю претензию, однако реакции не было. Тогда он обратился с иском в суд, потребовав взыскать 30 тысяч рублей, а также судебные расходы. Ответчица потребовала снизить сумму иска.
Суд взыскал с ИП 35 695 рублей. Истец с решением не согласился и отправился в облсуд. Размер выплаты повысили до 36 395 рублей.
Напомним, автомойка в Екатеринбурге выплатит клиенту почти 260 тысяч за поврежденную машину.