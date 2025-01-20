Города Свердловской области получат более 124 млн на капремонт гидротехники

Posted 20 января, 09:25
Published 20 января, 09:25
Modified 20 января, 09:27
Updated 20 января, 09:27
Так, средства будут отправлены в Екатеринбург, Нижний Тагил, Дегтярск и другие населенные пункты. Об этом Куйвашев сообщил во время заседания властей области, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Ремонт гидротехники проводится каждый год для того, чтобы половодье и дождевые паводки в межсезонье проходили без аварий.
Напомним, в Нижнем Тагиле до конца 2025 года потратят 10 миллионов на обслуживание гидротехники на улице Челюскинцев.