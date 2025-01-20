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Posted 20 января, 09:25

Published 20 января, 09:25

Modified 20 января, 09:27

Updated 20 января, 09:27

Города Свердловской области получат более 124 млн на капремонт гидротехники

Города Свердловской области получат более 124 млн на капремонт гидротехники

20 января 2025, 09:25
Фото: 1MI.
Глава уральского региона Евгений Куйвашев выделил около 125 миллионов рублей на реконструкционные работы гидротехнических конструкций в некоторых городах.

Так, средства будут отправлены в Екатеринбург, Нижний Тагил, Дегтярск и другие населенные пункты. Об этом Куйвашев сообщил во время заседания властей области, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Ремонт гидротехники проводится каждый год для того, чтобы половодье и дождевые паводки в межсезонье проходили без аварий.

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца 2025 года потратят 10 миллионов на обслуживание гидротехники на улице Челюскинцев.

К концу года в Нижнем Тагиле полноценно заработает гидротехническое сооружение
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Деньги#Евгений Куйвашев#Капремонт#Средства#Гидротехнические сооружения#Екатеринбург
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