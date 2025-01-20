Как сварить перловку в два раза быстрее: секреты, которые облегчат жизнь хозяйке

Самый простой способ сократить время варки — замочить перловку заранее, желательно на ночь (6–12 часов) в холодной воде. Залейте крупу водой (примерно 1 часть перловки на 3 части воды), и за это время она разбухнет. После замачивания она сварится всего за 20–25 минут. Если времени на ожидание нет, замочите крупу хотя бы на 1–2 часа — даже такой короткий период значительно ускорит процесс.