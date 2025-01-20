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Posted 20 января, 14:03

Published 20 января, 14:03

Modified 20 января, 15:38

Updated 20 января, 15:38

Как сварить перловку в два раза быстрее: секреты, которые облегчат жизнь хозяйке

Как сварить перловку в два раза быстрее: секреты, которые облегчат жизнь хозяйке

20 января 2025, 14:03
Фото: freepik.com.
Рубрика
Еда и напитки
Приготовление перловки — сродни настоящему квесту. Она может вариться часами, но так и не станет мягкой. Если вы не прочь полакомиться вкусной и полезной перловой кашей или ароматным рассольником, но не знаете, как совладать с непокорной крупой, воспользуйтесь простыми кулинарными хитростями.

Перловка — это полезная и сытная крупа, однако ее приготовление очень утомляет. Чтобы ускорить приготовление и упростить себе жизнь, попробуйте эти проверенные хитрости.

Замочите и промойте крупу

Самый простой способ сократить время варки — замочить перловку заранее, желательно на ночь (6–12 часов) в холодной воде. Залейте крупу водой (примерно 1 часть перловки на 3 части воды), и за это время она разбухнет. После замачивания она сварится всего за 20–25 минут. Если времени на ожидание нет, замочите крупу хотя бы на 1–2 часа — даже такой короткий период значительно ускорит процесс.

Кроме того, перед варкой нужно как следует промыть перловку теплой водой, чтобы зерна не были клейкими.

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Используйте кипяток

Если времени на долгое замачивание совсем нет, можно залить перловку кипятком и оставить ее на 30–40 минут. Это заметно размягчит зерна и поможет сократить время варки до 25–30 минут. Кипяток поможет и во время варки.

Ее нужно доводить до кипения 2−3 раза, каждый раз сливая старую и заливая новую воду. Так крупа не будет вязкой, а получится зернышко к зернышку даже если ее переварить, — советует портал «Хибины».

Обжарьте перловку перед варкой

Перед варкой можно слегка обжарить перловку на сухой сковороде или с небольшим количеством масла. Обжарка не только ускорит процесс приготовления, но и придаст крупе более насыщенный и ореховый вкус. После этого залейте водой и варите как обычно.

Используйте скороварку или мультиварку

Скороварка или мультиварка значительно упростят приготовление перловки. Если у вас есть скороварка, крупа будет готова всего за 20 минут. В мультиварке можно использовать режим «Каша» или «Тушение» (в зависимости от модели) — это позволит сварить перловку быстрее и без вашего постоянного участия.

Перловку можно использовать в качестве гарнира к мясу и курице
Перловку можно использовать в качестве гарнира к мясу и курице. Фото: freepik.com

Измельчайте перловку перед варкой

Крупу можно слегка измельчить в кофемолке или кухонном комбайне, не превращая в муку, а лишь раздробив зерна. Таким образом, более мелкие части сварятся гораздо быстрее — обычно за 15–20 минут. Кроме того, не забывайте правильно выбирать пропорции воды и крупы: обычно на 1 стакан перловки требуется 3–4 стакана воды.

Попробуйте применить эти советы: вы навсегда избавитесь от необходимости ждать часами, пока сварится ваша любимая перловка.

Ранее мы рассказали вам о том, какие крупы обязательно замачивать, а какие можно варить просто так.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Крупа#Варка#Перловка#Секреты приготовления
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