Как сварить перловку в два раза быстрее: секреты, которые облегчат жизнь хозяйке

Posted 20 января, 14:03
Published 20 января, 14:03
Modified 20 января, 15:38
Updated 20 января, 15:38
Перловка — это полезная и сытная крупа, однако ее приготовление очень утомляет. Чтобы ускорить приготовление и упростить себе жизнь, попробуйте эти проверенные хитрости.
Самый простой способ сократить время варки — замочить перловку заранее, желательно на ночь (6–12 часов) в холодной воде. Залейте крупу водой (примерно 1 часть перловки на 3 части воды), и за это время она разбухнет. После замачивания она сварится всего за 20–25 минут. Если времени на ожидание нет, замочите крупу хотя бы на 1–2 часа — даже такой короткий период значительно ускорит процесс.
Кроме того, перед варкой нужно как следует промыть перловку теплой водой, чтобы зерна не были клейкими.
Если времени на долгое замачивание совсем нет, можно залить перловку кипятком и оставить ее на 30–40 минут. Это заметно размягчит зерна и поможет сократить время варки до 25–30 минут. Кипяток поможет и во время варки.
Ее нужно доводить до кипения 2−3 раза, каждый раз сливая старую и заливая новую воду. Так крупа не будет вязкой, а получится зернышко к зернышку даже если ее переварить, — советует портал «Хибины».
Перед варкой можно слегка обжарить перловку на сухой сковороде или с небольшим количеством масла. Обжарка не только ускорит процесс приготовления, но и придаст крупе более насыщенный и ореховый вкус. После этого залейте водой и варите как обычно.
Скороварка или мультиварка значительно упростят приготовление перловки. Если у вас есть скороварка, крупа будет готова всего за 20 минут. В мультиварке можно использовать режим «Каша» или «Тушение» (в зависимости от модели) — это позволит сварить перловку быстрее и без вашего постоянного участия.
Крупу можно слегка измельчить в кофемолке или кухонном комбайне, не превращая в муку, а лишь раздробив зерна. Таким образом, более мелкие части сварятся гораздо быстрее — обычно за 15–20 минут. Кроме того, не забывайте правильно выбирать пропорции воды и крупы: обычно на 1 стакан перловки требуется 3–4 стакана воды.
Попробуйте применить эти советы: вы навсегда избавитесь от необходимости ждать часами, пока сварится ваша любимая перловка.
Ранее мы рассказали вам о том, какие крупы обязательно замачивать, а какие можно варить просто так.