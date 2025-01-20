Картошка в погребе прорастает и мерзнет — в январе проводим ревизию запасов

Опасности для здоровья проросшие клубни не представляют, хотя и содержат яд соланин. Но по этому поводу можно не волноваться: чтобы реально отравиться соланином, человек должен съесть около 2 килограммов проросшей картошки вместе с ростками кожурой. Тем не менее, если ростки очень длинные (более 3 см), употреблять в пищу такой картофель не стоит — в нем почти нет питательных веществ.