Картошка в погребе прорастает и мерзнет — в январе проводим ревизию запасов

Posted 20 января, 12:23
Published 20 января, 12:23
Modified 20 января, 12:25
Updated 20 января, 12:25
Проверьте клубни на наличие признаков порчи: гнили, плесени, сморщивания или прорастания. Поврежденные или испорченные картофелины необходимо немедленно удалить, чтобы избежать распространения гнили на другие клубни.
Если картофелина повреждена не очень сильно, ее можно употреблять в пищу. Срезая гниль, нужно захватывать и здоровую мякоть, а затем использовать клубень в ближайшее время.
Оптимальная температура для хранения картофеля — от +2 до +4 °C. Если температура в подвале повысилась, картофель может прорастать, если упала ниже нуля — замерзнуть. В случае повышения температуры проверьте вентиляцию и попытайтесь ее улучшить, а при охлаждении добавьте утеплительный слой — например, сено или мешковину.
Идеальная влажность для картофеля — порядка 85–90%. Если влажность слишком высокая, может начаться процесс гниения. Проветрите помещение, чтобы снизить влажность. Если она слишком низкая, картофель будет терять соки и сморщиваться. В этом случае можно поставить в подвале емкости с водой.
Убедитесь, что картофель хранится в полной темноте, так как под воздействием света он зеленеет и накапливает соланин, который токсичен. Если появляются зеленые клубни, их лучше не употреблять.
Свежий воздух в подвале важен, так как без нормальной вентиляции овощи гниют и прорастают гораздо быстрее. Проверьте и, если нужно, очистите вентиляционные каналы, чтобы улучшить микроклимат в погребе.
В конце зимы картофель часто начинает прорастать. Удалите ростки, чтобы сохранить в клубнях витамины и микроэлементы. Для предотвращения прорастания можно пересыпать картофель древесной золой или поставить рядом ящик с яблоками, поскольку этилен, выделяемый плодами, замедляет рост.
Опасности для здоровья проросшие клубни не представляют, хотя и содержат яд соланин. Но по этому поводу можно не волноваться: чтобы реально отравиться соланином, человек должен съесть около 2 килограммов проросшей картошки вместе с ростками кожурой. Тем не менее, если ростки очень длинные (более 3 см), употреблять в пищу такой картофель не стоит — в нем почти нет питательных веществ.
Если вы нашли много клубней с начальной стадией порчи или прорастания, используйте их в первую очередь, например, для приготовления пищи или для переработки (картофель пюре, запеканки и т. д.).
Подмороженные овощи очень часто становятся питательной средой для патогенов, т. е. легкой «добычей» все тех же грибков. Поэтому мягкий картофель с любыми признаками инфекций в пищу употреблять нельзя, — дает советы портал «Огород».
Если вы храните картофель в ящиках, убедитесь, что они не стоят на сыром полу. Лучше приподнять их на несколько сантиметров, чтобы воздух циркулировал снизу. Также добавьте слой соломы, мешковины или бумаги для добавочной защиты.
Также важно проверить, не попортили ли картошку крысы и мыши. Есть поврежденные плоды нельзя, так как грызуны переносят серьезные инфекционные заболевания.
Обнаружив присутствие нежеланных гостей, следует внимательно осмотреть помещение, чтобы найти места проникновения грызунов в погреб. Заделайте цементным раствором все щели, которые вам удастся обнаружить. Проверьте вентиляционные отверстия и при необходимости закройте их металлической сеткой. Установите ловушки и посыпьте пол золой. Считается, что грызуны не слишком жалуют этот субстрат из-за того, что тот раздражает кожу на лапках и слизистые оболочки носа и глаз, — отмечают эксперты.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить картофель в хорошем состоянии и использовать его до конца зимы или даже дольше.
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