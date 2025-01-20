Кузбассовцам объяснили, почему из-за этого продукта может болеть голова

Специалист отметила, что сыр представляет собой калорийный и питательный продукт. Во многих его сортах содержатся витамины А и группы В, а также аминокислота триптофан — предшественник серотонина, «гормона радости», пишет sibdepo.ru. Однако злоупотреблять сыром не рекомендуется из-за его калорийности, подчеркнула врач.