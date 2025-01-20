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Posted 20 января, 16:43

Published 20 января, 16:43

Modified 20 января, 16:45

Updated 20 января, 16:45

Кузбассовцам объяснили, почему из-за этого продукта может болеть голова

20 января 2025, 16:43
Благодаря богатому содержанию молочного белка и жиров потребление сыра может пойти на пользу человеку. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, пишет Газета.ру.

Специалист отметила, что сыр представляет собой калорийный и питательный продукт. Во многих его сортах содержатся витамины А и группы В, а также аминокислота триптофан — предшественник серотонина, «гормона радости», пишет sibdepo.ru. Однако злоупотреблять сыром не рекомендуется из-за его калорийности, подчеркнула врач.

«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжелой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода», — сказала гастроэнтеролог.

Кашух добавила, что у некоторых людей после потребления сыра может начать болеть голова. По ее словам, это связано с содержанием тирамина — органического вещества, которое повышает кровяное давление и возбуждает нервную систему.

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