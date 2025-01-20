Кузбассовцам объяснили, почему из-за этого продукта может болеть голова

Posted 20 января, 16:43
Published 20 января, 16:43
Modified 20 января, 16:45
Updated 20 января, 16:45
Специалист отметила, что сыр представляет собой калорийный и питательный продукт. Во многих его сортах содержатся витамины А и группы В, а также аминокислота триптофан — предшественник серотонина, «гормона радости», пишет sibdepo.ru. Однако злоупотреблять сыром не рекомендуется из-за его калорийности, подчеркнула врач.
«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжелой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода», — сказала гастроэнтеролог.
Кашух добавила, что у некоторых людей после потребления сыра может начать болеть голова. По ее словам, это связано с содержанием тирамина — органического вещества, которое повышает кровяное давление и возбуждает нервную систему.