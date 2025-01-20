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Posted 20 января, 16:20

Published 20 января, 16:20

Modified 20 января, 16:22

Updated 20 января, 16:22

В Екатеринбурге иномарка преградила путь автобусу и снесла припаркованные машины

Mitsubishi оказалась на пути летящего автобуса и протаранила машины в Екатеринбурге

20 января 2025, 16:20
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге иномарка преградила путь автобусу и снесла припаркованные машины

Массовое ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Щорса. Водитель Mitsubishi при развороте преградила путь автобусу. В результате пострадал несколько транспортных средств.

Согласно предварительным данным региональной Госавтоинспекции, Mitsubishi, направляясь к улице Белинского, при выполнении разворота с правого края дороги столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался в том же направлении. В результате удара иномарка была отброшена на две стоящие на обочине машины.

Представители Госавтоинспекции выяснили, что за рулем Mitsubishi находилась женщина 1977 года рождения с опытом вождения 15 лет. Она получила перелом ребер и была госпитализирована в 24-ю городскую клиническую больницу.

Фото: ГАИ Свердловской области

Кроме того, было установлено, что во время происшествия в автобусе, который следовал по маршруту 589 «Екатеринбург-Челябинск», находились 10 пассажиров, все они остались невредимы.

Ранее стало известно, что на Серовском тракте в ДТП с иномаркой и фурой погибли два человека.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Автобус#ГАИ#Иномарка#Госпитализация#Массовое дтп#Екатеринбург
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