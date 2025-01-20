Mitsubishi оказалась на пути летящего автобуса и протаранила машины в Екатеринбурге

Согласно предварительным данным региональной Госавтоинспекции, Mitsubishi, направляясь к улице Белинского, при выполнении разворота с правого края дороги столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался в том же направлении. В результате удара иномарка была отброшена на две стоящие на обочине машины.