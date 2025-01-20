Mitsubishi оказалась на пути летящего автобуса и протаранила машины в Екатеринбурге

Posted 20 января, 16:20
Published 20 января, 16:20
Modified 20 января, 16:22
Updated 20 января, 16:22
Согласно предварительным данным региональной Госавтоинспекции, Mitsubishi, направляясь к улице Белинского, при выполнении разворота с правого края дороги столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался в том же направлении. В результате удара иномарка была отброшена на две стоящие на обочине машины.
Представители Госавтоинспекции выяснили, что за рулем Mitsubishi находилась женщина 1977 года рождения с опытом вождения 15 лет. Она получила перелом ребер и была госпитализирована в 24-ю городскую клиническую больницу.
Кроме того, было установлено, что во время происшествия в автобусе, который следовал по маршруту 589 «Екатеринбург-Челябинск», находились 10 пассажиров, все они остались невредимы.
Ранее стало известно, что на Серовском тракте в ДТП с иномаркой и фурой погибли два человека.