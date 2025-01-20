tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 08:41

Published 20 января, 08:41

Modified 20 января, 08:43

Updated 20 января, 08:43

На подростка в Екатеринбурге упал бетонный столбик

На подростка в Екатеринбурге упал бетонный столбик

20 января 2025, 08:41
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге из-за падения бетонного столбика пострадал подросток. Инцидент произошел на улице Тверитина.

Конструкция выполняла функцию ограждения во дворе. В момент падения столбика рядом находился подросток, на которого он и рухнул, рассказали в пресс-службе регионального СК.

В результате происшествия школьник получил травмы. В районном Следкоме организовали проверку, во время которой выяснят причины и обстоятельства произошедшего.

Также будет определена степень тяжести вреда. По результатам данной проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, в Нижнем Тагиле проводится проверка после того, как ребенка на Театральной площади ударило током.

15-летний подросток из Екатеринбурга свел счеты с жизнью
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель УАЗа в Нижнем Тагиле влетел в ЛЭПВ СК организовали проверку после удара ребенка током в Нижнем Тагиле6 человек пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Следственный комитет#Пострадавший#ЧП#Травмы#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика