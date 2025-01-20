На подростка в Екатеринбурге упал бетонный столбик

Posted 20 января, 08:41
Published 20 января, 08:41
Modified 20 января, 08:43
Updated 20 января, 08:43
Конструкция выполняла функцию ограждения во дворе. В момент падения столбика рядом находился подросток, на которого он и рухнул, рассказали в пресс-службе регионального СК.
В результате происшествия школьник получил травмы. В районном Следкоме организовали проверку, во время которой выяснят причины и обстоятельства произошедшего.
Также будет определена степень тяжести вреда. По результатам данной проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, в Нижнем Тагиле проводится проверка после того, как ребенка на Театральной площади ударило током.