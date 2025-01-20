На въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за снега

Posted 20 января, 04:16
Published 20 января, 04:16
Modified 20 января, 04:18
Updated 20 января, 04:18
Вскоре выяснилось, что из-за снегопада в аэропорту плохо работает пропускная система. По словам представителей Кольцово, номера у автомобилей в грязи или в снегу, из-за чего камеры не могут их распознать, пишет Е1.
Сотрудники аэропорта помогают заезжать водителям. Также на стойках поставили щетки, которыми можно почистить номера.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге на дорогах возник затор из-за сломанного светофора.