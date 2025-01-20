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Posted 20 января, 04:16

Published 20 января, 04:16

Modified 20 января, 04:18

Updated 20 января, 04:18

На въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за снега

На въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге образовалась большая пробка из-за снега

20 января 2025, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге автомобилисты при въезде в аэропорт Кольцово встали в большую пробку утром 20 января 2025 года.

Вскоре выяснилось, что из-за снегопада в аэропорту плохо работает пропускная система. По словам представителей Кольцово, номера у автомобилей в грязи или в снегу, из-за чего камеры не могут их распознать, пишет Е1.

Сотрудники аэропорта помогают заезжать водителям. Также на стойках поставили щетки, которыми можно почистить номера.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге на дорогах возник затор из-за сломанного светофора.

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