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Posted 20 января, 16:09

Published 20 января, 16:09

Modified 20 января, 16:11

Updated 20 января, 16:11

Екатеринбург закрывает дорогу посылкам из Китая

«Нихао» посылкам из Китая: Екатеринбург прекращает принимать почту из Поднебесной

20 января 2025, 16:09
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбург закрывает дорогу посылкам из Китая

В Екатеринбурге планируют закрыть международный центр по сортировке посылок из-за снижения объемов — пока лишь временно.

В Екатеринбурге временно приостановят работу международного центра сортировки почтовых отправлений из-за сокращения объемов пересылаемой почты. Речь идет о пункте обмена международной корреспонденции, который находится в грузовом терминале аэропорта «Кольцово», информирует URA.RU.

Ранее этот центр был занят сортировкой посылок, прибывающих напрямую из Китая, с последующим их распределением по разным регионам России. Теперь же схема доставки изменится. Как сообщила пресс-служба «Почты России», международные почтовые отправления будут перенаправляться сначала в Новосибирск и Казань, где их обработают в современных сортировочных центрах, а уже затем доставят в Екатеринбург.

Представители компании отметили, что использование нового оборудования позволяет обеспечить быструю и эффективную обработку корреспонденции. Решение о возобновлении работы центра в Екатеринбурге будет приниматься только по необходимости. Однако в пресс-службе пообещали, что интересы уральцев не пострадают: изменения в логистике не повлияют на сервис и время доставки.

В конце декабря сотрудников одного из почтовых отделений Екатеринбурга пришлось эвакуировать из-за подозрительной посылки.

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