«Нихао» посылкам из Китая: Екатеринбург прекращает принимать почту из Поднебесной

Posted 20 января, 16:09
Published 20 января, 16:09
Modified 20 января, 16:11
Updated 20 января, 16:11
В Екатеринбурге временно приостановят работу международного центра сортировки почтовых отправлений из-за сокращения объемов пересылаемой почты. Речь идет о пункте обмена международной корреспонденции, который находится в грузовом терминале аэропорта «Кольцово», информирует URA.RU.
Ранее этот центр был занят сортировкой посылок, прибывающих напрямую из Китая, с последующим их распределением по разным регионам России. Теперь же схема доставки изменится. Как сообщила пресс-служба «Почты России», международные почтовые отправления будут перенаправляться сначала в Новосибирск и Казань, где их обработают в современных сортировочных центрах, а уже затем доставят в Екатеринбург.
Представители компании отметили, что использование нового оборудования позволяет обеспечить быструю и эффективную обработку корреспонденции. Решение о возобновлении работы центра в Екатеринбурге будет приниматься только по необходимости. Однако в пресс-службе пообещали, что интересы уральцев не пострадают: изменения в логистике не повлияют на сервис и время доставки.
В конце декабря сотрудников одного из почтовых отделений Екатеринбурга пришлось эвакуировать из-за подозрительной посылки.