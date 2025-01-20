«Нихао» посылкам из Китая: Екатеринбург прекращает принимать почту из Поднебесной

Ранее этот центр был занят сортировкой посылок, прибывающих напрямую из Китая, с последующим их распределением по разным регионам России. Теперь же схема доставки изменится. Как сообщила пресс-служба «Почты России», международные почтовые отправления будут перенаправляться сначала в Новосибирск и Казань, где их обработают в современных сортировочных центрах, а уже затем доставят в Екатеринбург.