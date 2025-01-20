Ну, что, покатаемся? Самые популярные места для лыжников в Свердловской области

Posted 20 января, 10:34
Published 20 января, 10:34
Modified 20 января, 10:36
Updated 20 января, 10:36
Средний Урал — один из самых популярных «лыжных» регионов, который ежегодно выбирают тысячи россиян для активного отдыха.
Расположенный рядом с Екатеринбургом центр прекрасно подойдет любителям адреналина: пять трасс, достигающих 1200 метров с солидным перепадом высоты. Редкое место для занятий джиббингом — скольжением на доске по различным поверхностям с выполнением акробатических трюков. Много преимуществ, включая термальный комплекс, делают эту локацию популярной не только среди свердловчан, но и среди жителей близлежащих регионов. Прокат горных лыж в будни обойдется дешевле — всего 790 рублей за день. В выходные — 690 рублей за час, с третьего часа цена чуть ниже.
Первоуральский горнолыжный комплекс может похвастаться пятью трассами различной сложности и высоты. Перепад практически достигает 100 метров. Сюда можно приехать на выходные или даже на каникулы. Свежий воздух, домики с печным отоплением, несколько кафе, подъемники, опытные инструкторы для обучения азам катания, цены от 450 рублей за час — наверное, все, что нужно для качественного отдыха как начинающих, так и опытных лыжников.
И снова нас радует Первоуральск. Семейный отдых или маленький отпуск для большой компании стоимостью от 400 рублей за час. Детям, конечно же, дешевле. Локация у реки Чусовая — одно из самых популярных мест среди свердловчан: 4 трассы, перепад высоты 135 метров, прогулки на снегоходах и на десерт — беседки с мангалом. Погнали, пока зима не закончилась?
Поселок Ежовский в Кировграде удивляет количеством трасс — 7 участков от 550 и до почти 1500 метров. Аренда инвентаря — от 800 рублей/день. Именно здесь проводят различные активности, например, праздники и фестивали. Гостей порадует и баня. Разве это не то, что поможет расслабиться и согреться после снежных гуляний? А еще сюда можно приехать за экскурсией и оценить древнюю наскальную живопись.
Локация простая, расположенная в Верхней Салде, для неторопливого катания на любых лыжах. Один склон длинной 200 метров — идеальное место для новичков. В прокат можно взять любой инвентарь для взрослых и детей, а также прокатиться на подъемнике. Цены стартуют от 110 рублей. В конце мероприятия можно арендовать беседку с мангалом и вкусно завершить день.
Екатеринбургская локация предназначена исключительно для беговых лыж. Качественно оборудованных трасс, где из-под снега не торчат ветки или камни, действительно не так много. А здесь для конькового и классического ходов предлагаются сразу несколько маршрутов от 1,3 до 7,5 километров. Со своим инвентарем вход бесплатный, прокат — от 250 рублей/час.
Подскажите, в Нижнем Тагиле есть где покататься? Сразу ответим — да!
Пять трасс от 900 до 1900 метров с перепадом почти в 250 метров для горных лыж и еще две — для беговых. Отличный набор услуг: гостиница, сауна, бассейн, солярий, тренажерный зал, бесплатный ледовый каток. Возможность отремонтировать инвентарь также станет подспорьем в случае непредвиденной ситуации. Стоимость проката для взрослых — 700 рублей/день, для детей — 400, подъемник — 230/час.
Четыре трассы — от 190 до 720 метров, а перепад — чуть больше 100 метров. Здесь есть трамплины международного стандарта, на которых регулярно проводятся соревнования, стрелковый стенд для биатлонистов и лыжный стадион. Красивая природа и экскурсии привлекут даже людей, далеких от спорта, а банька, беседка и гостиница станут прекрасным дополнением к отдыху. Подъемник — 100 рублей, ски-пасс — от 500 рублей.
Для любителя беговых лыж трасса непростая. Рельеф отличается большим набором высоты, скоростными техничными спусками с поворотами. Маршрут широкий и ровный, хорошо подготовлен ратраком. На своих лыжах катаюсь бесплатно, очень нравится эта трасса. При этом нужно уточнять, нет ли соревнований, а то не пустят покататься, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru лыжник Евгений.
Помимо двух крупных комплексов, покататься на лыжах можно на Вагонке — база «Спутник», на Старателе — база «Уралец», на ГГМ — база «Спартак» и в Черноисточинске — на трассе «Черный лыжник».
На «Спартаке» трасса до «Чайной поляны» плохо подготовлена, да еще и вытоптана любителям погулять. Есть спортивная «пятерка», она хорошая. На Вагонке хорошая база, хорошая трасса. Большая парковка, место для переодевания. На «Старателе» база закрыта на ремонт, поэтому переодеться негде, но трасса открыта. В Черноисточинске поставили вагончики, где есть возможность согреться и даже попить чаю. Кататься можно, маршрут хороший, — добавил тагильчанин.