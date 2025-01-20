Ну, что, покатаемся? Самые популярные места для лыжников в Свердловской области

Расположенный рядом с Екатеринбургом центр прекрасно подойдет любителям адреналина: пять трасс, достигающих 1200 метров с солидным перепадом высоты. Редкое место для занятий джиббингом — скольжением на доске по различным поверхностям с выполнением акробатических трюков. Много преимуществ, включая термальный комплекс, делают эту локацию популярной не только среди свердловчан, но и среди жителей близлежащих регионов. Прокат горных лыж в будни обойдется дешевле — всего 790 рублей за день. В выходные — 690 рублей за час, с третьего часа цена чуть ниже.