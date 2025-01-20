Отравленные каникулы тагильчан, приговор полицейским, сбитый ЛЭП и драки на Крещение

Posted 20 января, 17:02
Published 20 января, 17:02
Modified 20 января, 17:04
Updated 20 января, 17:04
Предприятия Нижнего Тагила преподнесли отличный «сюрприз» местным жителям к Новому году: горожане, начиная с 1 января, вынуждены дышать воздухом с примесью сероводорода. Превышение ПДК было зарегистрировано также в другие праздничные дни — 2 и 4 января. Да и будни оказались не лучше: замеры выявили сероводород в атмосфере 15 и 16 января.
В Тагиле оглашен приговор по резонансному делу о смерти задержанного в полицейской машине — мужчина погиб от перелома шейного позвонка. Суд подтвердил, что стражи правопорядка превысили свои служебные полномочия. Оба подсудимых проведут в колонии ближайшие несколько лет.
В ночь на 20 января на пути подвыпившего 23-летнего тагильчанина, который находился за рулем УАЗа, оказалась линия электропередач на улице Металлургов. Он протаранил столб, получив при этом травмы. Однако в больницу ехать отказался.
Жители Екатеринбурга в Крещенье так спешили окунуться в ледяную воду, что устраивали разборки прямо на берегу озера Шарташ. В одном из конфликтов мужчина толкнул 15-летнюю девочку. Разбираться в том, кто в очереди был первым на получение благодати, пришлось правоохранителям.
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