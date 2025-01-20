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Posted 20 января, 17:02

Published 20 января, 17:02

Modified 20 января, 17:04

Updated 20 января, 17:04

Отравленные каникулы тагильчан, приговор полицейским, сбитый ЛЭП и драки на Крещение

Отравленные каникулы тагильчан, приговор полицейским, сбитый ЛЭП и драки на Крещение

20 января 2025, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В январе тагильчане пять дней дышали ядовитыми примесями. Оглашен приговор полицейским, в машине которых умер задержанный. Пьяный юноша на УАЗе протаранил ЛЭП в Тагиле. В Крещение екатеринбуржцы дрались за место у проруби. TagilCity.ru рассказывает о лучших лыжных курортах Свердловской области.

Предприятия Нижнего Тагила преподнесли отличный «сюрприз» местным жителям к Новому году: горожане, начиная с 1 января, вынуждены дышать воздухом с примесью сероводорода. Превышение ПДК было зарегистрировано также в другие праздничные дни — 2 и 4 января. Да и будни оказались не лучше: замеры выявили сероводород в атмосфере 15 и 16 января.

Пять дней января жители Нижнего Тагила дышали сероводородом с превышениями
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В Тагиле оглашен приговор по резонансному делу о смерти задержанного в полицейской машине — мужчина погиб от перелома шейного позвонка. Суд подтвердил, что стражи правопорядка превысили свои служебные полномочия. Оба подсудимых проведут в колонии ближайшие несколько лет.

В Нижнем Тагиле оглашен приговор полицейским, в машине которых погиб задержанный
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В ночь на 20 января на пути подвыпившего 23-летнего тагильчанина, который находился за рулем УАЗа, оказалась линия электропередач на улице Металлургов. Он протаранил столб, получив при этом травмы. Однако в больницу ехать отказался.

Пьяный водитель УАЗа в Нижнем Тагиле влетел в ЛЭП
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Жители Екатеринбурга в Крещенье так спешили окунуться в ледяную воду, что устраивали разборки прямо на берегу озера Шарташ. В одном из конфликтов мужчина толкнул 15-летнюю девочку. Разбираться в том, кто в очереди был первым на получение благодати, пришлось правоохранителям.

Жители Екатеринбурга подрались во время крещенских купаний
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TagilCity.ru представляет вашему вниманию подборку самых классных мест в Свердловской области, где можно покататься на горных лыжах, сноубордах и коньках, с ветерком промчаться на снегоходе и спуститься с крутой горы на «ватрушке». Ежегодно тысячи россиян выбирают лыжные базы Среднего Урала для активного отдыха.

Ну, что, покатаемся? Самые популярные места для лыжников в Свердловской области
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