Отравленные каникулы тагильчан, приговор полицейским, сбитый ЛЭП и драки на Крещение

Предприятия Нижнего Тагила преподнесли отличный «сюрприз» местным жителям к Новому году: горожане, начиная с 1 января, вынуждены дышать воздухом с примесью сероводорода. Превышение ПДК было зарегистрировано также в другие праздничные дни — 2 и 4 января. Да и будни оказались не лучше: замеры выявили сероводород в атмосфере 15 и 16 января.