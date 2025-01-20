Пик морозов в Свердловской области придется на середину недели

Posted 20 января, 07:04
Published 20 января, 07:04
Modified 20 января, 07:06
Updated 20 января, 07:06
В ночное время 23 января ожидается низкая температура из-за усиления антициклона. На следующий день, в пятницу, в области начнет теплеть, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Днем 20 января будет в районе -5 градусов, местами может потеплеть до нуля градусов. В Екатеринбурге прогнозируются небольшие осадки и облачность.
Напомним, 19 января 2025 года в Нижнем Тагиле температура была на уровне -6 градусов.