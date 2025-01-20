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Posted 20 января, 07:04

Published 20 января, 07:04

Modified 20 января, 07:06

Updated 20 января, 07:06

Пик морозов в Свердловской области придется на середину недели

Пик морозов в Свердловской области придется на середину недели

20 января 2025, 07:04
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что самая холодная ночь в Свердловской области будет 23 января 2025 года.

В ночное время 23 января ожидается низкая температура из-за усиления антициклона. На следующий день, в пятницу, в области начнет теплеть, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Днем 20 января будет в районе -5 градусов, местами может потеплеть до нуля градусов. В Екатеринбурге прогнозируются небольшие осадки и облачность.

Напомним, 19 января 2025 года в Нижнем Тагиле температура была на уровне -6 градусов.

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