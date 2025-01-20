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Posted 20 января, 12:56

Published 20 января, 12:56

Modified 20 января, 12:58

Updated 20 января, 12:58

Продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины

Продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины

20 января 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины.

Пятые сутки свердловчанка Любовь Смирнова разыскивает свою маму. Женщина пропала на Серовском тракте. В последний раз ее видели там, идущей в направлении Екатеринбурга.

Дочь пропавшей просит водителей, которые ехали 14 января после 14.00 по Серовскому тракту в сторону Екатеринбурга просмотреть записи видеорегистратора.

Есть информация, что пропавшая вышла на трассу и шла по ней, сообщила Любовь на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Напомним, 12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге.

Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пропал#Пропал человек#Екатеринбург#Инцидент
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