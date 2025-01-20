Продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины

Posted 20 января, 12:56
Published 20 января, 12:56
Modified 20 января, 12:58
Updated 20 января, 12:58
Пятые сутки свердловчанка Любовь Смирнова разыскивает свою маму. Женщина пропала на Серовском тракте. В последний раз ее видели там, идущей в направлении Екатеринбурга.
Дочь пропавшей просит водителей, которые ехали 14 января после 14.00 по Серовскому тракту в сторону Екатеринбурга просмотреть записи видеорегистратора.
Есть информация, что пропавшая вышла на трассу и шла по ней, сообщила Любовь на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Напомним, 12-летний голубоглазый школьник пропал в Екатеринбурге.