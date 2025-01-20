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Posted 20 января, 13:34

Published 20 января, 13:34

Modified 20 января, 14:23

Updated 20 января, 14:23

Пьяный екатеринбуржец надругался над 11-летним лицеистом

Пьяный екатеринбуржец надругался над 11-летним лицеистом

20 января 2025, 13:34
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пьяный мужчина надругался над мальчиком.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Мужчина был знакомым мамы мальчика. Он воспользовался доверием женщины и когда она отлучилась совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Ранее подростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним.

Житель Екатеринбурга надругался над подростком и начал ее шантажировать
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Насилие#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Инцидент
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