Пьяный екатеринбуржец надругался над 11-летним лицеистом

Posted 20 января, 13:34
Published 20 января, 13:34
Modified 20 января, 14:23
Updated 20 января, 14:23
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. В момент совершения преступления мужчина был пьян.
Мужчина был знакомым мамы мальчика. Он воспользовался доверием женщины и когда она отлучилась совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Ранее подростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним.