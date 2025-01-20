Пьяный водитель УАЗа в Нижнем Тагиле влетел в ЛЭП

Posted 20 января, 06:36
Published 20 января, 06:36
Modified 20 января, 06:38
Updated 20 января, 06:38
Во время движения молодой человек не справился с управлением и врезался в опору электропередач, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Вследствие аварии автомобилист получил различные повреждения, однако отказался от госпитализации. Больше никто не пострадал. В отношении него составили административные материалы.
Напомним, 17 января 2025 года на Салдинском тракте автомобиль съехал в кювет и чуть не влетел в деревья.