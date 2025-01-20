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Posted 20 января, 06:36

Published 20 января, 06:36

Modified 20 января, 06:38

Updated 20 января, 06:38

Пьяный водитель УАЗа в Нижнем Тагиле влетел в ЛЭП

Пьяный водитель УАЗа в Нижнем Тагиле влетел в ЛЭП

20 января 2025, 06:36
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле 23-летний пьяный горожанин за рулем автомобиля УАЗ влетел в опору электропередач на улице Металлургов. ДТП произошло ночью 20 января 2025 года.

Во время движения молодой человек не справился с управлением и врезался в опору электропередач, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле

Вследствие аварии автомобилист получил различные повреждения, однако отказался от госпитализации. Больше никто не пострадал. В отношении него составили административные материалы.

Напомним, 17 января 2025 года на Салдинском тракте автомобиль съехал в кювет и чуть не влетел в деревья.

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