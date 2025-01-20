Пять дней января жители Нижнего Тагила дышали сероводородом с превышениями

Уже первый день нового года показал, что экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха за № 3, расположенный на улице Красной, дом 6, в микрорайоне Красный Камень, зафиксировал максимальную концентрацию сероводорода в 22:40, составившую 1,3 ПДК. Также были отмечены превышения с 14:00 до 14:20 — 1,1 ПДК и с 23:00 — 1,1 ПДК, все по тому же адресу. Эти данные указывают на то, что загрязнение воздуха происходило неравномерно, но стабильно на протяжении всего дня.