Пять дней января жители Нижнего Тагила дышали сероводородом с превышениями

Posted 20 января, 11:26
Published 20 января, 11:26
Modified 20 января, 11:28
Updated 20 января, 11:28
Новый год начался в Нижнем Тагиле с неприятных сюрпризов: выбросы сероводорода значительно превысили допустимый уровень. Сернистый газ, известный своим резким запахом и токсичностью, попал в атмосферу города. Особенно остро эта проблема проявилась на определенных участках, где фиксировалось многократное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Уже первый день нового года показал, что экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха за № 3, расположенный на улице Красной, дом 6, в микрорайоне Красный Камень, зафиксировал максимальную концентрацию сероводорода в 22:40, составившую 1,3 ПДК. Также были отмечены превышения с 14:00 до 14:20 — 1,1 ПДК и с 23:00 — 1,1 ПДК, все по тому же адресу. Эти данные указывают на то, что загрязнение воздуха происходило неравномерно, но стабильно на протяжении всего дня.
Следующий день подтвердил, что проблема с выбросами сероводорода остается актуальной. На ПНЗ № 3 вновь была зафиксирована высокая концентрация газа — 1,3 ПДК. Однако на этот раз проблема распространилась и на другие районы города. Так, на ПНЗ № 4, на тагилстрое по улице Металлургов, дом 7а, также были зафиксированы превышения в 1,1 ПДК.
Четвертое января оказалось одним из самых критических дней с точки зрения экологии. Максимальная концентрация сероводорода была зафиксирована сразу на двух постах наблюдений: ПНЗ № 3 и ПНЗ № 4. На первом посту в 16:20 концентрация достигла 1,4 ПДК, а на втором — в 18:00 также 1,4 ПДК. Это самый высокий показатель за весь рассматриваемый период.
После некоторого затишья проблемы вернулись в середине месяца. Хотя уровень загрязнения оставался низким, на ПНЗ № 4 в 23:20 и 23:40 была зафиксирована максимальная концентрация сероводорода, равная 1,1 ПДК.
К концу второй недели января ситуация резко ухудшилась. Уровень загрязнения в городе повысился, и максимальная концентрация сероводорода на ПНЗ № 4 в 13:00 составила 1,9 ПДК — самое высокое значение за первый месяц нового года.