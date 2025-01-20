Рис в курицу с овощами уже не кладу: заменила крупу — дети метут это блюдо тазиками

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте до появления легкой золотистой корочки. Немного посолите и снимите с огня, переложив курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте чуть масла, если нужно, затем положите лук и морковь. Обжаривайте 3-4 минуты до мягкости. Далее добавьте болгарский перец и помидоры. Перемешайте и тушите еще 5 минут. В конце положите мелко рубленый чеснок и любимые специи (например, куркуму для золотистого оттенка и паприку для аромата).