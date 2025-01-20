tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 09:39

Published 20 января, 09:39

Modified 20 января, 09:41

Updated 20 января, 09:41

Рис в курицу с овощами уже не кладу: заменила крупу — дети метут это блюдо тазиками

Рис в курицу с овощами уже не кладу: заменила крупу — дети метут это блюдо тазиками

20 января 2025, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы не знаете, как разнообразить меню для своей семьи, попробуйте поэкспериментировать с вашими любимыми блюдами. Например, замените рис в классическом ризотто на булгур — это невероятно вкусный рецепт, который точно понравится вашим близким.

Это питательное, ароматное и простое блюдо прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • Булгур — 200 г;
  • Куриное филе или грудка — 300 г;
  • Морковь — 1 штука;
  • Болгарский перец (любой цвет) — 1 штука;
  • Помидор — 1 средний;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Чеснок — 1-2 зубчика;
  • Растительное масло — 2-3 ст. ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Специи (паприка, молотый черный перец, куркума, зира) — по вкусу;
  • Зелень (любая по вкусу) — для подачи;
  • Куриный бульон — 400-450 мл.
Не греча и не картошка: новый гарнир бьет рекорды популярности — врачи одобряют
Узнать подробнее

Булгур тщательно промойте в холодной воде и откиньте в дуршлаг, чтобы вода полностью стекла. Свежее куриное филе нарежьте небольшими ломтиками. Морковку можно натереть на крупной терке либо нарезать тонкой соломкой. Лук режется мелкими кубиками. Болгарский перец — крупными кубиками. С помидора снимите кожицу, а мякоть измельчите.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте до появления легкой золотистой корочки. Немного посолите и снимите с огня, переложив курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте чуть масла, если нужно, затем положите лук и морковь. Обжаривайте 3-4 минуты до мягкости. Далее добавьте болгарский перец и помидоры. Перемешайте и тушите еще 5 минут. В конце положите мелко рубленый чеснок и любимые специи (например, куркуму для золотистого оттенка и паприку для аромата).

Булгур с курицей овощами придется по вкусу и взрослым, и детям
Булгур с курицей овощами придется по вкусу и взрослым, и детям. Фото: Изображение Midjourney

В сковороду с овощами верните обжаренную курицу. Всыпьте промытый булгур. Все тщательно перемешайте, чтобы крупа покрылась ароматами масла и овощей. Залейте смесь кипятком или горячим бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала булгур примерно на 1-1,5 см. Накройте крышкой, убавьте огонь до слабого и оставьте тушиться 15-20 минут. Булгур впитает всю жидкость, станет мягким, а ароматы смешаются.

Снимите сковороду с огня, дайте блюду постоять под крышкой 5-7 минут. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Ранее эксперты дали советы, как продлить свежесть колбасы в холодильнике.

Источник: edimdoma.ru.

Секрет сочной свинины в духовке: острый томатный вкус и легкая горчичная нотка
Узнать подробнее
Читайте также:
Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-граГороховое пюре готовлю за полчаса: лью ледяную воду — горошины размокают на глазахГустой дымящийся рассольник быстро готовлю после работы — бодрит лучше кофе
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Овощи#Курица#Обед#Рецепт#Зелень#КЦ#Еда и напитки#Специи#Ужин#Булгур#Питательное блюдо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика