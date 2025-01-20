Рис в курицу с овощами уже не кладу: заменила крупу — дети метут это блюдо тазиками

Posted 20 января, 09:39
Published 20 января, 09:39
Modified 20 января, 09:41
Updated 20 января, 09:41
Это питательное, ароматное и простое блюдо прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина.
Булгур тщательно промойте в холодной воде и откиньте в дуршлаг, чтобы вода полностью стекла. Свежее куриное филе нарежьте небольшими ломтиками. Морковку можно натереть на крупной терке либо нарезать тонкой соломкой. Лук режется мелкими кубиками. Болгарский перец — крупными кубиками. С помидора снимите кожицу, а мякоть измельчите.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте до появления легкой золотистой корочки. Немного посолите и снимите с огня, переложив курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте чуть масла, если нужно, затем положите лук и морковь. Обжаривайте 3-4 минуты до мягкости. Далее добавьте болгарский перец и помидоры. Перемешайте и тушите еще 5 минут. В конце положите мелко рубленый чеснок и любимые специи (например, куркуму для золотистого оттенка и паприку для аромата).
В сковороду с овощами верните обжаренную курицу. Всыпьте промытый булгур. Все тщательно перемешайте, чтобы крупа покрылась ароматами масла и овощей. Залейте смесь кипятком или горячим бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала булгур примерно на 1-1,5 см. Накройте крышкой, убавьте огонь до слабого и оставьте тушиться 15-20 минут. Булгур впитает всю жидкость, станет мягким, а ароматы смешаются.
Снимите сковороду с огня, дайте блюду постоять под крышкой 5-7 минут. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Ранее эксперты дали советы, как продлить свежесть колбасы в холодильнике.
Источник: edimdoma.ru.