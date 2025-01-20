Севшая за руль пьяной екатеринбурженка оказалась полной тезкой судьи

Posted 20 января, 11:19
Published 20 января, 11:19
Modified 20 января, 11:21
Updated 20 января, 11:21
Паспортные данные пьяной екатеринбурженки, управлявшей автомобилем Hyundai Solaris, совпадают с судьей из Кунгурского городского суда. Обеих женщин зовут Ольга И.
Таким образом, пьяная женщина за рулем, попавшая на видео, не является судьей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.
Выяснилось, что в Свердловском облсуде работает женщина точно с такой же фамилией, именем и отчеством. В ведомстве ситуацию пока не комментировали.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ГАИ устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.