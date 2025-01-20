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Posted 20 января, 11:19

Published 20 января, 11:19

Modified 20 января, 11:21

Updated 20 января, 11:21

Севшая за руль пьяной екатеринбурженка оказалась полной тезкой судьи

Севшая за руль пьяной екатеринбурженка оказалась полной тезкой судьи

20 января 2025, 11:19
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженка, севшая за руль пьяной, оказалась полной тезкой судьи.

Паспортные данные пьяной екатеринбурженки, управлявшей автомобилем Hyundai Solaris, совпадают с судьей из Кунгурского городского суда. Обеих женщин зовут Ольга И.

Таким образом, пьяная женщина за рулем, попавшая на видео, не является судьей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Выяснилось, что в Свердловском облсуде работает женщина точно с такой же фамилией, именем и отчеством. В ведомстве ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ГАИ устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пьяный водитель#Екатеринбург#Инцидент#Нетрезвый водитель
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