Ученые нашли неопровержимые доказательства существования инопланетян

Posted 20 января, 16:49
Published 20 января, 16:49
Modified 20 января, 16:51
Updated 20 января, 16:51
Эти образцы, как надеются ученые, могут содержать неопровержимые доказательства существования жизни за пределами нашей планеты, передает Pravda.Ru. С момента своего прибытия на Марс в 2021 году, «Персеверанс» ведет кропотливую работу по сбору кернов горных пород и отложений на дне древнего озера, некогда существовавшего в кратере Езеро.
Однако, каким образом эти бесценные образцы будут доставлены на Землю для детального изучения, до недавнего времени оставалось открытым вопросом. Первоначальный план миссии по возвращению марсианского грунта предполагал доставку собранных «Персеверансом» образцов к 2033 году, пишет sibdepo.ru.
Отмечается, в настоящее время агентство рассматривает две принципиально новые стратегии посадки для осуществления сбора образцов. Окончательное решение о выборе одной из них планируется принять в 2026 году. Несмотря на то, что вопрос о существовании жизни на Марсе до сих пор остается открытым, ученые не исключают, что следы древней марсианской биосферы, если таковая когда-либо существовала, уже могут быть обнаружены марсоходом «Персеверанс» на дне кратера Езеро.
Однако, достоверно узнать, что именно скрывается в собранных образцах, можно будет только после их доставки на Землю и проведения комплексных лабораторных исследований. Независимо от того, какой из двух вариантов будет окончательно выбран, в посадочной системе будет использована уменьшенная и модифицированная версия ракеты Mars Ascent Vehicle, предназначенной для вывода контейнера с образцами на марсианскую орбиту.
Дальнейшую эстафету принимает Европейское космическое агентство (ЕКА). С помощью орбитального аппарата, запуск которого запланирован не ранее 2027 года, эксперты осуществлят стыковку с контейнером, подбор образцов и их последующую доставку на Землю. Ученые подчеркивают, что возвращение марсианских образцов позволит глубже понять геологическую историю Красной планеты и эволюцию ее климата, а также пролить свет на вопрос о возможном существовании жизни на Марсе в прошлом. Более того, успешное выполнение миссии станет важным шагом в подготовке к безопасной отправке первых людей-исследователей на Марс в будущем.