Ученые нашли неопровержимые доказательства существования инопланетян

Отмечается, в настоящее время агентство рассматривает две принципиально новые стратегии посадки для осуществления сбора образцов. Окончательное решение о выборе одной из них планируется принять в 2026 году. Несмотря на то, что вопрос о существовании жизни на Марсе до сих пор остается открытым, ученые не исключают, что следы древней марсианской биосферы, если таковая когда-либо существовала, уже могут быть обнаружены марсоходом «Персеверанс» на дне кратера Езеро.