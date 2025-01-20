В Екатеринбурге продавщицу шуб приговорили к работам за неуплату алиментов

Posted 20 января, 06:59
Published 20 января, 06:59
Modified 20 января, 07:01
Updated 20 января, 07:01
Екатеринбурженка, продающая шубы через интернет, приговорена к 100 часам принудительных работ за неуплату алиментов на 2-х сыновей. Женщина задолжала близнецам около 700 тысяч рублей.
Судебные приставы установили, что, несмотря на заявления об отсутствии доходов, она ведет бизнес по продаже меховых изделий через интернет-площадки. Суд признал ее виновной, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
Ранее житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела.