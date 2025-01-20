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Posted 20 января, 06:59

Published 20 января, 06:59

Modified 20 января, 07:01

Updated 20 января, 07:01

В Екатеринбурге продавщицу шуб приговорили к работам за неуплату алиментов

В Екатеринбурге продавщицу шуб приговорили к работам за неуплату алиментов

20 января 2025, 06:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге мать двоих детей за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам.

Екатеринбурженка, продающая шубы через интернет, приговорена к 100 часам принудительных работ за неуплату алиментов на 2-х сыновей. Женщина задолжала близнецам около 700 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что, несмотря на заявления об отсутствии доходов, она ведет бизнес по продаже меховых изделий через интернет-площадки. Суд признал ее виновной, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

Свердловчанин получил полгода колонии за неуплату алиментов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Алименты#Екатеринбург#Инцидент#Неуплата алиментов
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