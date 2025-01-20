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Posted 20 января, 12:15

Published 20 января, 12:15

Modified 20 января, 12:17

Updated 20 января, 12:17

В Екатеринбурге строительный кран врезался стрелой в соседнюю высотку

В Екатеринбурге строительный кран врезался стрелой в соседнюю высотку

20 января 2025, 12:15
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге строительный кран врезался стрелой в высотку, находящуюся рядом со стройплощадкой.

Инцидент произошел 20 января в дневное время. На стену высотки на лице Большакова, 25 рухнула стрела строительного крана. Она вонзилась в стену на уровне 23-го этажа.

Данный кран задействован в строительстве одного из домов ЖК «Лувр». Объект строит СЗ «Нижнеисетский пруд». Руководителем компании является Александр Подкорытов.

Однако конечный бенефициар проекта — Андрей Гавриловский. Данный застройщик возводил в столице Среднего Урала небоскреб «Высоцкий», пишет «Сигнал Урал».

Ранее сообщалось, что мигрант из Таджикистана сломал позвоночник на стройке в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Строительство#ЧП#Строители#Екатеринбург#Инцидент
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