В Екатеринбурге строительный кран врезался стрелой в соседнюю высотку

Posted 20 января, 12:15
Published 20 января, 12:15
Modified 20 января, 12:17
Updated 20 января, 12:17
Инцидент произошел 20 января в дневное время. На стену высотки на лице Большакова, 25 рухнула стрела строительного крана. Она вонзилась в стену на уровне 23-го этажа.
Данный кран задействован в строительстве одного из домов ЖК «Лувр». Объект строит СЗ «Нижнеисетский пруд». Руководителем компании является Александр Подкорытов.
Однако конечный бенефициар проекта — Андрей Гавриловский. Данный застройщик возводил в столице Среднего Урала небоскреб «Высоцкий», пишет «Сигнал Урал».
Ранее сообщалось, что мигрант из Таджикистана сломал позвоночник на стройке в Екатеринбурге.