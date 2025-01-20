В Нижнем Тагиле оглашен приговор полицейским, в машине которых погиб задержанный

Posted 20 января, 07:30
Published 20 января, 07:30
Modified 20 января, 07:32
Updated 20 января, 07:32
Суд приговорил Максима Онучина и Павла Горшкова к 4 годам 11 месяцам и 5 годам колонии соответственно. Полицейские превысили должностные полномочия, в результате чего задержанный умер.
Происшествие случилось в январе 2023 года. Полицейские, прибыв на вызов к психбольнице, зафиксировали мужчину и поместили его в служебный автомобиль головой вперед. По дороге в отдел полиции задержанный скончался от перелома шейного позвонка.
Обоим бывшим сотрудникам правоохранительных органов запрещено работать в полиции в течение двух лет. Во время вынесения приговора полицейские еще не были уволены со службы. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облсуда.