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Posted 20 января, 07:30

Published 20 января, 07:30

Modified 20 января, 07:32

Updated 20 января, 07:32

В Нижнем Тагиле оглашен приговор полицейским, в машине которых погиб задержанный

В Нижнем Тагиле оглашен приговор полицейским, в машине которых погиб задержанный

20 января 2025, 07:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области завершился судебный процесс над сотрудниками полиции, в машине которых погиб задержанный.

Суд приговорил Максима Онучина и Павла Горшкова к 4 годам 11 месяцам и 5 годам колонии соответственно. Полицейские превысили должностные полномочия, в результате чего задержанный умер.

Происшествие случилось в январе 2023 года. Полицейские, прибыв на вызов к психбольнице, зафиксировали мужчину и поместили его в служебный автомобиль головой вперед. По дороге в отдел полиции задержанный скончался от перелома шейного позвонка.

Обоим бывшим сотрудникам правоохранительных органов запрещено работать в полиции в течение двух лет. Во время вынесения приговора полицейские еще не были уволены со службы. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облсуда.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Полицейские#Екатеринбург
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